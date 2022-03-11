Facebook и Instagram временно разрешат употреблять политические высказывания об агрессии России

Meta позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян в контексте войны против Украины.

СМИ ссылаются на электронные письма внутри компании о временных изменениях политики в отношении высказывания вражды.

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Социальная сеть также временно позволяет публиковать некоторые посты с призывом к смерти президента России Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в таких странах, как Россия, Украина и Польша, – говорится в сообщении.

Временные изменения политики в отношении призывов к насилию к российским солдатам (но не пленным) касаются Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.

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Это действительно сенсационный заголовок, который не соответствует обновлению политики,

– написал представитель Meta Энди Стоун в Twitter.

В то же время он сказал, что соцсеть временно позволила использовать выражение "смерть российским оккупантам".

Как результат российского вторжения в Украину мы временно разрешили формы политических высказываний, которые обычно нарушают наши правила, такие как "Смерть российским оккупантам". Мы не разрешали призывы к насилию против гражданских русских,

– заявил Стоун.

К слову, множество программ и соцсетей отказываются работать на территории страны-агрессора. Об ограничениях сообщили в сети TikTok, а YouTube лишил россиян всех вариантов монетизации и спонсорства.

Facebook и Twitter Путин запретил россиянам самостоятельно. В России в целом сейчас значительно усилили контроль над информационным полем граждан. В частности, Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за "фейки о действиях российской армии".

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