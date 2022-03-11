ЗМІ посилаються на електронні листи всередині компанії про тимчасові зміни політики щодо висловлювання ворожнечі.

Увага Фейки Росії про "хімічну зброю" можуть вказувати на ще одну жахливу спецоперацію, – Кулеба

Соціальна мережа також тимчасово дозволяє публікувати деякі пости із закликом до смерті президента Росії Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в таких країнах, як Росія, Україна та Польща,

– йдеться у повідомленні.

Тимчасові зміни політики щодо закликів до насильства до російських солдатів (але не полонених) стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

До слова, безліч програм та соцмереж відмовляються працювати на території країни-агресора. Про обмеження повідомили у мережі TikTok, а YouTube позбавив росіян усіх варіантів монетизації та спонсорства.

Facebook та Twitter Путін заборонив росіянам самотужки. У Росії загалом наразі значно посилили контроль над інформаційним полем громадян.

Зокрема, Держдума РФ прийняла закон про кримінальну відповідальність за "фейки про дії російської армії".

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