Оккупированный Россией полуостров цивилизованный мир российским не признает. А вот разработчики игры (компания Bytro Labs) почему-то решили по-другому.

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Очередной скандал с картой Украины без Крыма – в мобильной игре

Игра Conflict Of Nations: World War 3 создана, как отмечено в AppStore, компанией Bytro Labs (основана в 2009 году в Германии). Именно в рекламе этой игры (мобильного приложения) пользователи фейсбука увидели кое-что возмутительное.

Разработчики изобразили карту, на которой Крым не принадлежит Украине.

Люди в комментариях к рекламному посту указали на ошибку (ведь украинский полуостров Россия только временно оккупировала и цивилизованный мир не признает Крым российским) и требовали ее исправить.

Есть там и призывы жаловаться на такую ​​рекламу, чтобы в Facebook отреагировали на инцидент.



Так показали карту Украины в Conflict Of Nations: World War 3 / Скриншот со страницы игры в фейсбуке

Оккупация Крыма: что следует помнить

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года. Весь цивилизованный мир акт оккупации, который россияне стремились выдать за "присоединение" , решительно осудил.

Украина продолжает сражаться за деоккупацию полуострова. В частности, в 2021 году основала Крымскую платформу.

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