Соответствующая информация появилась 20 декабря. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что "такая ситуация недопустима".

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Телеканал ATR может прекратить спутниковое вещание

В связи с существенным недофинансированием телеканала ATR в текущем году, коллектив не в состоянии уплатить задолженность, образовавшуюся за спутниковое вещание на временно оккупированную территорию Крыма,

– сообщили на сайте канала.

Там добавили, что с полуночи 21 декабря 2021 года:

"провайдер компания Spacecom выключит ATR из эфира;

зрители в Крыму не смогут смотреть наш телеканал, как раньше;

продолжат говорить в ютубе, кабельных сетях Украины, в IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV и Lanet TV)".

Однако канал сообщил, что их руководство сейчас прилагает все усилия, чтобы найти ресурсы для возобновления спутникового вещания на Крым.

Денисова надеется, что государство предоставит финансирование

Такая ситуация недопустима, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине. В частности, их интересуют действия государства по защите прав крымчан. Отмечаю важность обеспечения вещания телеканала ATR на ТОТ Крыма,

– написала Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Кабмин, чтобы обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR.

"Надеюсь на решение проблемы и предоставление государством финансирования единственному крымскотатарскому телеканалу ATR, который после оккупации Крыма Россией с 2015 года вещает из Киева", – заявила Денисова.

Она также объяснила, что канал говорит на крымскотатарском и украинском языках.

Кратко о предыдущих проблемах, связанных с финансированием ATR

Проблемы с финансированием канала возникают не впервые. Людмила Денисова напомнила, что в начале 2020 года канал был вынужден уволить 45% коллектива.

В частности, в конце апреля 2020 года канал сообщил, что уже несколько месяцев работал на своем ресурсе и за пожертвования людей из оккупированного Крыма. Тогда от коллектива осталось не более 10% работников.

Впоследствии в июне 2020 года власти выделили 25 миллионов гривен для работы крымскотатарского канала ATR. Тогда канал стал победителем закупок.

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