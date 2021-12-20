Відповідна інформація з'явилась 20 грудня. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що "така ситуація є неприпустимою".

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Телеканал ATR може припинити супутникове мовлення

У зв'язку з істотним недофінансуванням телеканалу ATR у поточному році, колектив не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася за супутникове мовлення на тимчасово окуповану територію Криму,

– повідомили на сайті каналу.

Там додали, що з опівночі 21 грудня 2021 року:

"провайдер компанія Spacecom вимкне ATR з етеру;

глядачі в Криму не матимуть змогу дивитися наш телеканал, як раніше;

продовжать мовити в ютубі, кабельних мережах України, в IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV)".

Проте канал повідомив, що їхнє керівництво наразі докладає всіх зусиль, щоб знайти ресурси для відновлення супутникового мовлення на Крим.

Денісова сподівається, що держава надасть фінансування

Така ситуація є неприпустимою, оскільки жителі тимчасово окупованого півострова потребують об'єктивної інформації про сучасну Україну. Зокрема, їх цікавлять дії держави щодо захисту прав кримчан. Наголошую на важливості забезпечення мовлення телеканалу ATR на ТОТ Криму,

– написала Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулась до Кабміну, щоб забезпечили стабільний механізм фінансування телеканалу ATR.

"Сподіваюся на вирішення проблеми та надання державою фінансування єдиному кримськотатарському телеканалу ATR, який після окупації Криму Росією з 2015 року здійснює мовлення з Києва", – заявила Денісова.

Вона також пояснила, що канал мовить кримськотатарською та українською мовами.

Коротко про попередні проблеми, пов'язані з фінансуванням ATR

Проблеми з фінансуванням каналу виникає не вперше. Людмила Денісова пригадала, що на початку 2020 року канал був змушений звільнити 45% колективу.

Зокрема наприкінці квітня 2020 року канал повідомив, що вже декілька місяців працював на своєму ресурсі та за пожертвування людей з окупованого Криму. Тоді від колективу залишилося трохи більше 10% працівників.

Згодом у червні 2020 року влада таки виділила 25 мільйонів гривень для роботи кримськотатарського каналу ATR. Тоді канал став переможцем закупівель.

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