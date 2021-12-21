Окупований Росією півострів цивілізований світ російським не визнає. А от розробники гри (компанія Bytro Labs) чомусь вирішили інакше.
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Черговий скандал з картою України без Криму – у мобільній грі
Гра Conflict Of Nations: World War 3 створена, як зазначено в AppStore, компанією Bytro Labs (заснована у 2009 році в Німеччині). Саме в рекламі цієї гри (мобільного додатку) користувачі фейсбука побачили дещо обурливе.
Розробники зобразили карту, на якій Крим не належить до України.
Люди у коментарях до рекламного посту вказали на помилку (адже український півострів Росія тільки тимчасово окупувала, і цивілізований світ не визнає Крим російським) та вимагали її виправити.
Є там і заклики скаржитися на таку рекламу, щоб у компанії Facebook відреагували на інцидент.
Так показали карту України в Conflict Of Nations: World War 3 / Скриншот зі сторінки гри у фейсбуці
Окупація Криму: що слід пам'ятати
- Росія окупувала Крим у березні 2014. Увесь цивілізований світ акт окупації, який росіяни прагнули видати за "приєднання", рішуче засудив.
- Україна продовжує боротися за деокупацію півострова. Зокрема, у 2021 році започаткувала Кримську платформу.
До слова В Іспанії у шкільних підручниках Крим позначили "російським": Україна висловила протест
Нагадаємо, влітку Вікіпедія та JBL втрапили у скандал з картою України та Кримом: дивіться відео