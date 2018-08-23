Facebook обнаружил кампании по дезинформации, управляемые Ираном и Россией

Facebook обнаружил четыре российские и иранские кампании, направленные на распространение недостоверного политического контента.

Об этом сообщает Financial Times.

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Социальная сеть сообщила об удалении 652 страниц, на которые были подписаны сотни тысяч аккаунтов. Владельцы нескольких страниц покупали рекламу, несмотря на то, что американские санкции препятствуют продажи ее аккаунтам в Иране. По словам руководителя Facebook Марка Цукерберга, связи между этими кампаниями обнаружено не было.

В рамках одной из кампаний страницы, созданные в 2013 году главным образом для продвижения сообщений о Ближнем Востоке, в прошлом году переключили свое внимание на политику в США и Великобритании. Facebook заявил, что его сотрудники пока не нашли на этих страницах рекламы относительно Brexit, но анализ контента продолжается, отмечает FT.

О подозрительной активности ряда страниц под названием Liberty Front Press Facebook сообщила компания FireEye, работающая в сфере кибербезопасности. Затем были обнаружены другие аккаунты и страницы. Менеджер по анализу информационных операций в FireEye Ли Фостер заметил, что кампания была направлена ​​на продвижение политических установок, соответствующих интересам Ирана, в том числе направленных против Саудовской Аравии и Израиля в пользу Палестины, говорится в статье.

Часть удалённых Facebook страниц была связана с источниками, которые правительство США ранее идентифицировало как военную разведку России. Деятельность этих аккаунтов была сфокусирована на Сирии и Украине.

Twitter также заявил об удалении 284 аккаунтов, которые занимались "скоординированной манипуляцией" и были созданы в Иране.

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