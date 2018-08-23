Facebook виявив кампанії з дезінформації, керовані Іраном та Росією

Facebook виявив чотири російські та іранські кампанії, спрямовані на поширення недостовірного політичного контенту.

Про це повідомляє Financial Times.

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Соціальна мережа повідомила про видалення 652 сторінок, на які були підписані сотні тисяч акаунтів. Власники кількох сторінок купували рекламу, незважаючи на те, що американські санкції перешкоджають її продажу акаунтів в Ірані. За словами керівника Facebook Марка Цукерберга, зв'язку між цими кампаніями виявлено не було.

У рамках однієї з кампаній сторінки, створені в 2013 році головним чином для просування повідомлень про Близький Схід, в минулому році переключили свою увагу на політику в США і Великобританії. Facebook заявив, що його співробітники поки не знайшли на цих сторінках реклами щодо Brexit, але аналіз контенту триває, зазначає FT.

Про підозрілу активність низки сторінок під назвою Liberty Front Press Facebook повідомила компанія FireEye, що працює у сфері кібербезпеки. Потім були виявлені інші акаунти та сторінки. Менеджер з аналізу інформаційних операцій в FireEye Лі Фостер зауважив, що кампанія була спрямована на просування політичних установок, які відповідають інтересам Ірану, в тому числі спрямованих проти Саудівської Аравії та Ізраїлю на користь Палестини, йдеться у статті.

Частина вилучених Facebook сторінок була пов'язана з джерелами, які уряд США раніше ідентифікував як військову розвідку Росії. Діяльність цих акаунтів була сфокусована на Сирії та Україні.

Twitter також заявив про видалення 284 акаунтів, які займалися "скоординованою маніпуляцією" та були створені в Ірані.

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