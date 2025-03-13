Убивство в прямому ефірі

Ім'я убивці вже назвали. Це Кенджі Такано, 42-річний фолловер блогерки. Незадовго до нападу Сато оголосила на своєму каналі точні плани подорожі, назвавши залізничні станції, на яких перебуватиме згодом. Він з'явився біля однієї з них, повідомляє 24 Канал з посиланням на японське видання Mainichi, яке виходить англійською мовою.

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За словами Такано, озвучена стримеркою інформація привела його прямо до неї:

Я приїхав до Токіо після перегляду відео, в якому повідомлялося, що напередодні вона зробить обхід вздовж лінії петлі Яманоте. Я шукав, де вона була в той день, переглядаючи її трансляцію в режимі реального часу,

– розповів він слідчим, за даними журналістів.

Поліція повідомила, що Такано вдарив Айрі Сато ножем у голову, шию і тіло. Його заарештували на місці злочину. Він одразу ж зізнався, проте сказав, що не хотів її вбивати. Але ця заява суперечить тому, що він сказав у прямому ефірі блогерки через кілька хвилин після того, як вдарив її ножем у голову. У якийсь момент він нахилився до неї й запитав: "Ти вже померла?", що, звісно ж, почули всі глядачі.

Журналісти зазначають, що Сато вижила після нападу, але померла пізніше в лікарні.

Такано сказав поліції, що зробив це, тому що вона була винна йому гроші. Сато працювала в ресторані, де чоловік регулярно харчувався. "Мені вдалося зібрати кошти з моїх заощаджень і кредитів, [щоб] позичити Сато понад 2 мільйони ієн на проживання та інші витрати. Я вирішив напасти на неї, оскільки вона не хотіла повертати мої гроші", – сказав він.

Убивця додав, що намагався поговорити з поліцією про те, щоб отримати від неї свої гроші, ще минулого року. Але це, судячи з усього, не дало результату.