Убийство в прямом эфире

Имя убийцы уже назвали. Это Кенджи Такано, 42-летний фолловер блогера. Незадолго до нападения Сато объявила на своем канале точные планы путешествия, назвав железнодорожные станции, на которых будет находиться впоследствии. Он появился возле одной из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на японское издание Mainichi, которое выходит на английском языке.

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По словам Такано, озвученная стримершей информация привела его прямо к ней:

Я приехал в Токио после просмотра видео, в котором сообщалось, что накануне она сделает обход вдоль линии петли Яманоте. Я искал, где она была в тот день, просматривая ее трансляцию в режиме реального времени,

– рассказал он следователям, по данным журналистов.

Полиция сообщила, что Такано ударил Айри Сато ножом в голову, шею и тело. Его арестовали на месте преступления. Он сразу же признался, однако сказал, что не хотел ее убивать. Но это заявление противоречит тому, что он сказал в прямом эфире блогера через несколько минут после того, как ударил ее ножом в голову. В какой-то момент он наклонился к ней и спросил: "Ты уже умерла?", что, конечно же, услышали все зрители.

Журналисты отмечают, что Сато выжила после нападения, но умерла позже в больнице.

Такано сказал полиции, что сделал это, потому что она была должна ему деньги. Сато работала в ресторане, где мужчина регулярно питался. "Мне удалось собрать средства из моих сбережений и кредитов, [чтобы] одолжить Сато более 2 миллионов иен на проживание и другие расходы. Я решил напасть на нее, поскольку она не хотела возвращать мои деньги", – сказал он.

Убийца добавил, что пытался поговорить с полицией о том, чтобы получить от нее свои деньги, еще в прошлом году. Но это, судя по всему, не дало результата.