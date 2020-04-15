Прослушка в Facebook: что на самом деле нужно Цукербергу

Дискуссия, прослушивает ли Facebook разговоры своих пользователей не нова, но периодически становится снова актуальной. Сайт 24 канала разобрался, чего больше в этой истории: правды или вымысла.

Когда берет начало история с прослушкой



Facebook и проблемы приватности / Фото Medium

Пожалуй, едва ли не с самого появления соцсети, но особенно – с расцветом интернета и появлением таргетинга и появлением таргетированной рекламы. Тогда люди начали подозревать, что Facebook следит за их поведением, за кликами, интересами и предлагает соответствующую рекламу. Но корень лежит в 2014 году, когда компания разработала свой идентификатор музыки (Shazam уже тогда был). Функция требовала доступ к микрофону, предупреждая об этом. Она действительно делилась данными с офисом, но не была предназначена для разговоров, что важно.

Такие разработки интересовали и пугали людей одновременно. Прошло два года и в 2016 году в Facebook даже были вынуждены выпустить официальное опровержение слухов в нескольких СМИ, в частности NBC Florida. Но слухи и паранойю уже было не остановить.

Между тем, в компании таргетом занимался экс-инженер Антонио Гарсия Мартинес, который создал Facebook Pixel – код, который можно было вставить на практически любой сайт. Этот код позволял Facebook собирать информацию, что вы делали на этом сайте – клики, интересы, страницы, на которых вы провели больше всего времени, что приобрели, а что – нет.

И Мартинес тогда тоже опроверг прослушку. Но у FB точно есть более 52 тысяч картегорий таргетинга, в которые входят почти все пользователи. Технически, прослушка была бы слишком сложным процессом, пояснил Мартинес для Wired. Если бы это делалось, FB получал в 33 раза больше данных, чем обрабатывает сейчас. Такое нельзя было бы скрыть.

С другой стороны, уже есть Alexa и Siri, которые готовы с нами поговорить, а значит – слушать нас (но и здесь Мартинес говорит, что их еще нужно разбудить и слушать миллиарды разговоров нереально).

Что на самом деле нужно FacebookБольшая часть наших разговоров, утверждает Мартинес, FB совсем не интересны, потому что искусственный интеллект не настолько развит, чтобы различать сарказм, недосказанность, иронию и прочее, чем наполнена человеческая речь. Соцсети от нас явно нужно гораздо меньше, чем люди думают (потому что нам хочется так думать, чтобы поднять свою значимость в мире). FB всегда показывал, кого вы можете знать, а не куда вы шли и что делали.

Действительно, другие компании проникают в жизнь человека гораздо больше, чем детище Марка Цукерберга. Например, Equifax теперь уже плохо известное агентство, которое исследует потребительские рынки, знало легальную историю, размер дома, даже женаты ли вы. Они легко могли продать данные Facebook. Подобные брокеры могут иметь программы сотрудничества с продуктовыми магазинами и аптеками.

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Соцсеть Facebook работает с подобными брокерами уже довольно давно. Но это еще не все. Даже мобильные игры могут "шпионить" за своими игроками и "смотреть телевизор" вместе с ними, как сообщила NYT. Затем, собранная информация используется для таргетинга и рекламы. Программа называлась Alphonso. Среди более раскрученных систем, у этого стартапа есть договоренность об обмене данными с Shazam (программа, которая идентифицирует музыку). В свою очередь, Shazam принадлежит Apple. Круг замыкается.

В 2018 году, босс издания The Verge Нилай Патель написал в Твиттере, что люди слишком много внимания уделяют прослушке, тогда как таргетинг и сбор данных для него – гораздо опаснее (сейчас этот твит недоступен). Он признался, что не может, как журналист, объяснить как это работает. Facebook, Google, Apple могут многое потерять, если бы они реально слушали население планеты.

Но еще больше данных они собрали, не прибегая к аудио, и часто мир об этом не подозревает. Например, всем известна история с Cambidge Analytica, с которой, как подозревают, Трамп выиграл выборы президента. Они просто слили информацию, в том числе конфиденциальную, использовав профили в Facebook. Марку Цукербергу пришлось даже выступать перед полным Конгрессом в деле возможного влияния его соцсети на выборы. Когда Цукерберга спросили, действительно ли FB использует аудио пользователей для рекламы, он ответил "Нет, это теория заговора".

Или же ультразвук, который человек слышать не может, может быть собран микрофоном мобильного телефона тоже в рекламных целях. Если мы разговаривали о каком-то товаре, а потом находили его рекламу на смартфоне, это может быть страшно, а может быть лишь совпадением, рассчитанным на основе многих данных.



Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США / Фото CNN

Даже если поставить цель максимально обезопасить свои гаджеты от маркетингового наблюдения, то финальной цели мы все равно не достигнем. Ибо, как сказано выше, Facebook прежде всего интересуют наши социальные, родственные, дружеские связи. И вот на этом соцсеть зарабатывает миллиарды долларов в год.

Люди просто не верят, что это – неправда

2019



Все это делают – главное оправдание Facebook / Фото Fortune

Вера в то, что Facebook, Instagram, Skype слушают людей и затем используют это в рекламе – очень пагубная, писал год назад Business Insider.

Она влияет на почти все расы, их прибыли, поколения и пола. Понятно, что в такой крупной компании не может не быть проблем с приватностью. Она неправильно обрабатывала данные пользователей, она их теряла, она ими торговала. Доверие, как сказал на слушаниях сенатор Питерс, "большой части американцев Facebook точно потеряет". Instagram принадлежит Facebook, а значит тоже виноват "по дефолту".

Например, данные о 540 млн пользователей были в открытом доступе в течение нескольких месяцев. Имена аккаунтов, личные документы, комментарии, реакции – все было доступным. Тревогу подняли в стартапе по кибербезопасности UpGuard, который в то время сотрудничал с Amazon и постоянно проверял их базы пользователей.

Тогда компания далеко не сразу убрала эту чувствительную информацию из серверов. Пароли и логины не собирались, настаивают в организации Cultura Colectiva, со страниц которой произошла утечка. Информация же о пользователях собиралась с открытых страниц. Впрочем, другая фирма имела логины, пароли и эмейлы 22 тысяч человек. Facebook тогда напомнил, что правилами соцсети запрещено хранить личные данные в базах, которые доступны всем.

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Но уже в августе 2019 произошел новый скандал и на этот раз он был действительно связан с прослушкой аудио в Мессенджере. FB платил за транскрибирование записей в текст третьей стороне. Конечно, это делалось без всякого разрешения. Использовались "полностью деидентифицированные звуковые фрагменты для улучшения транскрипции искусственного интеллекта. Она делалась у людей, которые включили такую фунцию в мессенджере".

Политика компании тогда не давала точного ответа, как именно она собирает пользовательское аудио и что она потом с ним делает. Пока нет оснований думать, что записи использовали для продажи рекламы. Подрядчики, которые анонимно поговорили с Bloomberg, рассказали, что сами считали работу неэтичной именно из-за того, что пользователям ничего не сообщили.

После скандала, Facebook прекратил расшифровку, но в свое оправдание сказал, что "все так делают". Amazon, Apple, Google и Microsoft – все захватывали аудио с гаджетов пользователей для оценки своего искусственного интеллекта, будь то Siri, Alexa или Cortana.

Часто проверку делали люди. И в новом году проблемы, связанные с Facebook, продолжились. Из-за карантина и пандемии коронавируса, массовую популярность получил стартап для онлайн-конференций Zoom. Но проблемы с приватностью и данными привели вновь к Марку Цукербергу. Неудивительно, что его изобретение потеряло 15 млн пользователей за два года.

Личное будущее? Не так быстро, Марк

2020



В последнее время, пути двух компаний пересеклись и не раз / Фото Youtube

Сначала все было вроде хорошо. В честь Глобального дня приватности данных Facebook выпустила новый инструмент Off-Facebook Activity. Он показывает, кто и как отслеживает вас в сети на сайтах, которые не принадлежат компании. И – что самое главное – можно было эти данные отключить для соцсети.

Потому что сайты часто передают данные FB в рамках рекламы (к передаче данных мы еще вернемся). Много людей не воспринимают это, поэтому и был создан этот инструмент. Чтобы пользоваться им, нужно перейти в "Настройки" – "Ваша информация в Facebook" – "Активность вне Facebook".

Правда, есть одно большое но. Даже если отключить этот инструмент (и соцсеть об этом открыто сообщает), то FB все равно продолжит собирать о вас информацию. Эти данные будут подключены к вашему аккаунту в течение двух дней, ее могут... использовать для улучшения рекламных систем. После 48 часов, информация будет агрегированная, но не удалена.

Сквозного шифрования end-to-end в Facebook тоже еще нет, кстати. Почему? Потому что тогда FB придется полностью изменить свою технологическую и бизнес-модель. И это дело не ближайшего будущего. А в нем возникла проблема с Zoom на iOs.

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Приложение некоторое время посылало информацию Facebook. Теперь, как сообщает компания, этот код удален, но раньше такое нарушало правила Facebook – третьи компании должны сообщать о передаче данных в FB и давать возможность отказаться от этого.

Реализовали передачу благодаря функции "войти через FB". Частной информации там не было (такой как имена людей, встречи). Но могла быть технологическая: модель гаджета, операционная система, размер экрана, ядра процессора, дисковое пространство; и географическая: город, часовой пояс и уникальный рекламный идентификатор (его создает гаджет для таргетинга). И не только в Калифорнию, некоторые данные и ключи шифрования отправляются для обработки вообще в Китай.

Zoom для Apple отправлял данные в FB "по дефолту", даже если у пользователей не было аккаунта. Таким образом, ссылка, открытая на экране безопаснее, чем установка программы на ваш рабочий стол. Другие проблемы – так называемая "зум-бомбардировка" и взлом видеочатов.

Финальным аккордом стало приглашение бывшего шефа безопасности Facebook Алекса Стамоса в Zoom, чтобы он исправил проблемы с конфиденциальностью. Стамос станет внешним консультантом и пришел по приглашению основателя Zoom Эрика Юаня. Интересно, что это произошло после того, как Стамос написал тред в Twitter, как можно улучшить защиту популярного сервиса. Можно ясно сделать вывод, что до безопасного интернета мы еще достаточно далеки, а компаниям есть еще над чем работать в плане приватности, отношения к персональным данным и конфиденциальности.