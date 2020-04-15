Прослуховування у Facebook: що насправді потрібно Цукербергу

Дискусія, чи прослуховує Facebook розмови своїх користувачів не нова, але періодично стає знову актуальною. Сайт 24 каналу розібрався, чого більше у цій історії: правди чи вигадки.

Коли бере початок історія з прослушкою

Facebook та проблеми приватності / Фото Medium

Мабуть, чи не з самої появи соцмережі, але особливо – з розквітом інтернету та появою таргетингу та появою таргетованої реклами. Тоді люди почали підозрювати, що Facebook слідкує за їх поведінкою, за кліками, інтересами та пропонує відповідну рекламу. Але коріння лежить в 2014 році, коли компанія розробила свій ідентифікатор музики (Shazam вже тоді був). Функція вимагала доступ до мікрофону, попереджаючи про це. Вона дійсно ділилася даними з офісом, але не була призначена для розмов, що важливо.

Такі розробки цікавили та лякали людей одночасно. Пройшло два роки і у 2016 році в Facebook навіть були змушені випустити офіційне спростування чуток у кількох ЗМІ, зокрема NBC Florida. Але чутки та параною вже було не спинити.

Тим часом, в компанії таргетом займався вже ексінженер Антоніо Гарсія Мартінес, який створив Facebook Pixel – код, який можна було вставити на практично будь-який сайт. Цей код дозволяв Facebook збирати інформацію, що ви робили на цьому сайті – кліки, інтереси, сторінки, на яких ви провели найбільше часу, що придбали, а що – ні.

І Мартінес тоді теж заперечив прослушку. Але у FB точно є більше 52 тисяч картегорій таргетингу, у які входять майже всі користувачі. Технічно, прослушка була б занадто складним процесом, пояснив Мартінес для Wired. Якби це робилося, FB отримував у 33 рази більше даних, ніж опрацьовує зараз. Таке не можна було б приховати.

З іншого боку, вже є Alexa та Siri, які готові з нами поговорити, а значить – слухати нас. (але й тут Мартінес каже, що їх ще треба розбудити та слухати мільярдів розмов нереально).

Що насправді потрібно Facebook Більша частина наших розмов, стверджує Мартінес, FB геть не цікаві, бо штучний інтелект не настільки розвинутий, щоб розрізняти сарказм, недосказаність, іронію та інше, чим наповнена людська мова. Соцмережі від нас явно потрібно набагато менше, ніж люди думають (бо нам хочеться так думати, щоб підняти свою значимість у світі). FB завжди показував, кого ви можете знати, а не куди ви йшли і що робили.

Дійсно, інші компанії проникають в життя людини набагато більше, ніж дітище Марка Цукерберга. Наприклад, Equifax – тепер вже погано відоме агентство, яке досліджує споживчі ринки – знало легальну історію, розмір будинку, навіть чи одружені ви. Вони легко могли продати дані Facebook. Подібні брокери можуть мати програми співпраці з продуктовими магазинами та аптеками.

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Соцмережа Facebook працює з подібними брокерами вже доволі давно. Але це ще не все. Навіть мобільні ігри можуть "шпигувати" за своїми гравцями і "дивитись телевізор" разом з ними, як повідомила NYT. Потім, зібрана інформація використовується для таргетингу та реклами. Програма називалася Alphonso. Серед більш розкручених систем, у цього стартапу є домовленість про обмін даними з Shazam (програма яка ідентифікує музику). У свою чергу, Shazam належить Apple. Коло замикається.

В 2018 році, бос видання The Verge Нілай Патель написав у Твіттері, що люди забагато уваги приділяють прослуховуванню, тоді як таргетинг та збирання даних для нього – набагато небезпечніші (наразі цей твіт недоступний). Він зізнався, що не може, як журналіст, пояснити як це працює. Facebook, Google, Apple можуть багато чого втратити, якби вони реально слухали населення планети.

Але ще більше даних вони зібрали, не вдаючись до аудіо і часто світ про це не підозрює. Наприклад, всім відома історія з Cambidge Analytica, з якою, як підозрюють, Трамп виграв вибори президента. Вони просто злили інформацію, у тому числі конфіденційної, використавши профілі в Facebook. Марку Цукербергу навіть довелося виступати перед повним Конгресом у справі можливого впливу його соцмережі на вибори. Коли Цукерберга спитали, чи дійсно FB використовує аудіо користувачів для реклами, він відповів "Ні, це теорія змови".

Або ж ультразвук, який людина почути не може, може бути зібраний мікрофоном мобільного телефону теж у рекламних цілях. Якщо ми розмовляли про якийсь товар, а потім знаходили його рекламу на смартфоні, це може бути страшно, а може бути лише співпадінням, розрахованим на основі багатьох даних.

Цукерберг на слуханнях в Конгресі США / Фото CNN

Навіть якщо поставити ціль максимально убезпечити свої гаджети від маркетингового слідкування, то фінальної цілі ми все одно не досягнемо. Бо, як сказано вище, Facebook насамперед цікавлять наші соціальні, родинні, дружні зв'язки. І от на цьому соцмережа заробляє мільярди доларів на рік.

Люди просто не вірять, що це – неправда

2019

Всі це роблять – головне виправдання Facebook / Фото Fortune

Віра в те, що Facebook, Instagram, Skype слухають людей та потім використовують це в рекламі – дуже згубна, писав рік тому Business Insider.

Вона впливає на майже всі расі, їх прибутки, покоління та статі. Зрозуміло, що у такої великої компанії не може не бути проблем з приватністю. Вона неправильно обробляла дані користувачів, вона їх втрачала, вона ними торгувала. Довіру, як сказав на слуханнях сенатор Пітерс, "великої частини американців Facebook точно втратить". Instagram належить Facebook, а отже теж винний "по дефолту".

Наприклад, дані про 540 млн користувачів були у відкритому доступі протягом кількох місяців. Імена акаунтів, особистих документів, коментарі, реакції – все було доступним. Тривогу підняли в кібербезпековому стартапі UpGuard, який на той час співпрацював з Amazon та постійно перевіряв їх бази користувачів.

Тоді компанія далеко не відразу прибрала цю чутливу інформацію з серверів. Паролі та логіни не збиралися, наполягають у організації Cultura Colectiva, зі сторінок якої стався витік. Інформація ж про користувачів збиралася з відкритих сторінок. Втім, інша фірма таки мала логіни, паролі та емейли 22 тисяч людей. Facebook тоді нагадав, що правилами соцмережі заборонено зберігати особисті дані у базах, які доступні всім.

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Але вже у серпні 2019 стався новий скандал і цього разу він був дійсно пов'язаний з прослуховуванням аудіо в Месенджері. FB платив за транскрібування записів у текст третій стороні. Звичайно, це робилося без жодного дозволу. Використовувалися "повністю деідентифіковані звукові фрагменти для покращення транскрипції штучного інтелекту. Вона робилася у людей, які увімкнули таку фунцію в Месенджері".

Політика компанії тоді не давала точної відповіді, як саме вона збирає користувацьке аудіо та що вона потім з ним робить. Поки немає підстав думати, що записи використовували для продажу реклами. Підрядники, які анонімно поговорили з Bloomberg, розповіли, що самі вважали роботу неетичною саме через те, що користувачам нічого не повідомили.

Після скандалу, Facebook припинив розшифровку, але у своє виправдання сказав, що "всі так роблять". Amazon, Apple, Google и Microsoft – всі захоплювали аудіо з гаджетів користувачів для оцінки свого штучного інтелекту, будь-то Siri, Alexa чи Cortana.

Часто перевірку робили люди. І в новому році негаразди, пов'язані з Facebook, продовжились. Через карантин та пандемію коронавірусу, масову популярність здобув стартап для онлайн-конференцій Zoom. Але проблеми з приватністю та даними привели знов до Марка Цукерберга. Не дивно, що його винахід втратив 15 млн користувачів за два роки.

Приватне майбутнє? Не так швидко, Марк

2020

Останнім часом, шляхи двох компаній перетнулися і не раз / Фото Youtube

Спочатку все було ніби добре. На честь Глобального дня приватності даних Facebook випустила новий інструмент Off-Facebook Activity. Він показує, хто і як відслідковує вас в мережі на вебсайтах, які не належать компанії. І – що найголовніше – можна було ці дані вимкнути для соцмережі.

Бо сайти часто передають дані FB у рамках реклами ( до передачі даних ми ще повернемось). Багато людей не сприймають це, тому і був створений цей інструмент. Щоб користуватись ним, треба перейти у "Налаштування" – "Ваша інформація у Facebook" – "Активність поза Facebook".

Щоправда, є одне велике але. Навіть якщо вимкнути цей інструмент ( і соцмережа про це відкрито повідомляє), то FB все одно продовжить збирати про вас інформацію. Ці дані будуть підключені до вашого акаунту протягом двох днів. }ї можуть… використати для покращення рекламних систем. Після 48 годин, інформація буде агрегована, але не видалена.

Наскрізного шифрування end-to-end у Facebook теж ще немає, до речі. Чому? Тому що тоді FB доведеться повністю змінити свою технологічну та бізнес-модель. І це справа не найближчного майбутнього. А в ньому виникла проблема з Zoom на iOs.

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Додаток деякий час надсилав інформацію Facebook. Наразі, як повідомляє компанія, цей код видалений, але раніше таке порушувало правила Facebook – треті компанії повинні повідомляти про передачу даних до FB та давати можливість відмовитись від цього.

Реалізували передачу завдяки функції "увійти через FB". Приватної інформації там не було ( такої як імена людей, зустрічі). Але могла бути технологічна: модель гаджету, операційна система, розмір екрану, ядра процесору, дисковий простір. і географічна: місто, часовий пояс і унікальний рекламний ідентифікатор ( його створює гаджет для таргетингу). І не тільки в Каліфорнію, деякі дані та ключи шифрування відправляються для опрацювання взагалі в Китай.

Zoom для Apple відправляв дані до FB "по дефолту", навіть якщо у користувачів не було акаунту. Таким чином, посилання відкрите на екрані безпечніше ніж встановлення програми на ваш робочий стіл. Інші проблеми – так зване "зум-бомбардування" та взламування відеочатів.

Фінальним акордом стало запрошення колишнього шефа безпеки Facebook Алекса Стамоса в Zoom, щоб він виправив проблеми з конфіденціальністю. Стамос стане зовнішнім консультантом і прийшов на запрошення засновника Zoom Еріка Юаня. Цікаво, що це сталося після того як Стамос написав тред у Twitter, як можна покращити захист популярного сервісу. Можна ясно зробити висновок, що до безпечного інтернету ми ще доволі далекі, а компаніям є ще над чим працювати у плані приватності, відношення до персональних даних та конфіденціальності.