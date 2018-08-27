10:13
28 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 14°C
  • среда
    25°C 17°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кокаиновая Россия. Фейл путинского холуя
Вєсті Кремля
21:11, 27 августа
Вести.UA. Кинозвезда Гройсман. Адские поезда в Россию
Вєсті.UA
20:07, 27 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Facebook удалил страницы военного руководства Мьянмы из-за обвинения в геноциде

11 Читати новину українською
Facebook
Facebook / Фото из открытых источников

В Facebook приняли решение удалить аккаунты представителей высшего военного руководства Мьянмы, которых ООН признала ответственными за попытку геноцида народа рохинджа – религиозно-этнического мусульманского меньшинства в Мьянме.

Об этом сообщили представители компании Facebook на странице блога соцсети.

Читайте также: Facebook удалил аккаунт украинофобного видеоблогера Шария

Отмечается, что всего будет удалено 18 учетных записей Facebook, один аккаунт Instagram и 52 связанные с ним страницы Facebook, на которые были подписаны в целом 12 миллионов человек. Под "санкции" соцсети попала, например, страница главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы генерал Мин Аун Хлайна, а также страница военного телевизионного канала Мьянмы Myawady.

Международные эксперты, в частности авторы недавнего отчета миссии ООН в Мьянме (в соответствии с заданием Совета ООН по правам человека) нашли подтверждение того, что многие из этих людей и организаций замешаны в серьезных нарушениях прав человека в стране,
– объясняет свою позицию Facebook.

В компании пояснили, что они не желают предоставлять в пользование свои ресурсы для дальнейшего разжигания этнической и религиозной напряженности.

Представители миссии ООН по расследованию событий в Мьянме пришли к выводу, что вооруженные силы Мьянмы осуществляли массовые убийства и организовали масштабное преследование религиозно-этнического меньшинства рохинджа "с целью геноцида". Эти действия признаны преступлением против человечности.

Что известно о меньшинства рохинджа?
Мусульманское меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме, которое проживает в штате Ракхайн. Вследствие преследования властями Мьянмы представителей рохинджа из-за религиозного конфликта, пик которого пришелся на 2016-2017 годы, страну покинули более 700 тысяч человек.

Теги: Интернет Facebook
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 27 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сегодня, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 августа, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
27 августа, 21:01 Кто такой Павел Дуров: основатель ВКонтакте и Telegram, что утер нос Кремлю
Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
27 августа, 20:01 Как украинские ІТ-специалисты могут зарабатывать 800 тысяч долларов: интервью с Енди Трибой
Яніна Ткачук
Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
27 августа, 19:01 Завершить нельзя продолжить: Порошенко хочет отсрочить выборы президента?
Інна Жолобович
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук