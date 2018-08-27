Facebook удалил страницы военного руководства Мьянмы из-за обвинения в геноциде

В Facebook приняли решение удалить аккаунты представителей высшего военного руководства Мьянмы, которых ООН признала ответственными за попытку геноцида народа рохинджа – религиозно-этнического мусульманского меньшинства в Мьянме.

Об этом сообщили представители компании Facebook на странице блога соцсети.

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Отмечается, что всего будет удалено 18 учетных записей Facebook, один аккаунт Instagram и 52 связанные с ним страницы Facebook, на которые были подписаны в целом 12 миллионов человек. Под "санкции" соцсети попала, например, страница главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы генерал Мин Аун Хлайна, а также страница военного телевизионного канала Мьянмы Myawady.

Международные эксперты, в частности авторы недавнего отчета миссии ООН в Мьянме (в соответствии с заданием Совета ООН по правам человека) нашли подтверждение того, что многие из этих людей и организаций замешаны в серьезных нарушениях прав человека в стране,

– объясняет свою позицию Facebook.

В компании пояснили, что они не желают предоставлять в пользование свои ресурсы для дальнейшего разжигания этнической и религиозной напряженности.

Представители миссии ООН по расследованию событий в Мьянме пришли к выводу, что вооруженные силы Мьянмы осуществляли массовые убийства и организовали масштабное преследование религиозно-этнического меньшинства рохинджа "с целью геноцида". Эти действия признаны преступлением против человечности.

Что известно о меньшинства рохинджа?

Мусульманское меньшинство в преимущественно буддистской Мьянме, которое проживает в штате Ракхайн. Вследствие преследования властями Мьянмы представителей рохинджа из-за религиозного конфликта, пик которого пришелся на 2016-2017 годы, страну покинули более 700 тысяч человек.