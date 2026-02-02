В файлах Эпштейна Львов упоминается 105 раз
- В новых документах Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции, город Львов упоминается 105 раз.
- В том числе упоминается в банковских переводах и аренде недвижимости.
В новых документах Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции, город упоминается 105 раз. Также стало известно о банковских переводах и аренде недвижимости.
Об этом говорится в опубликованных документах на сайте Министерства юстиции.
Как Львов упоминается в файлах Эпштейна?
На сайте Минюста недавно опубликовали новые файлы Эпштейна, более 3 миллионов новых документов. Там неоднократно упоминается украинский город Львов. Джеффри Эпштейна интересовала недвижимость во Львове, в частности на улице Романицкого, 24. Также Львов упоминается в банковских переводах.
Файлы, в которых упоминается Львов / скриншоты
В материалах фигурируют два перевода в 2015 году:
- 50 тысяч долларов США со счета Sublime с последующей компенсацией со львовского счета.
- 78,5 тысяч долларов США, переведены непосредственно из Львова.
В документах также указано, что 2 февраля 2015 года во Львове было приобретено здание за 2,85 миллиона гривен (128,5 тысяч долларов США). Средства на покупку предоставила компания Lviv Enterprises LLC. Недвижимость оформили на Татьяну из-за ограничений украинского законодательства того времени, которое не позволяло американским юридическим лицам владеть имуществом в Украине.
Что еще известно об обнародованных файлах Эпштейна?
Минюст США заявил, что новые файлы по делу Джеффри Эпштейна не содержат достаточных доказательств для выдвижения обвинений. Демократическая партия США обвиняет администрацию Трампа в затягивании обнародования документов.
Трамп прокомментировал новые файлы Эпштейна, заявив об "оправдании" его невиновности и пригрозив судом писателю Майклу Вольфу.
Российский президент Путин мог быть замешан в деле Эпштейна. Его фамилия более 1000 раз упоминается в файлах.