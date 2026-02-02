В файлах Эпштейна Львов упоминается 105 раз

В новых документах Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции, город упоминается 105 раз. Также стало известно о банковских переводах и аренде недвижимости.

Об этом говорится в опубликованных документах на сайте Министерства юстиции.

Смотрите также Связи с Путиным, КГБ и тысячи упоминаний о Трампе: все, что известно о скандальных файлах Эпштейна

Как Львов упоминается в файлах Эпштейна?

На сайте Минюста недавно опубликовали новые файлы Эпштейна, более 3 миллионов новых документов. Там неоднократно упоминается украинский город Львов. Джеффри Эпштейна интересовала недвижимость во Львове, в частности на улице Романицкого, 24. Также Львов упоминается в банковских переводах.

Файлы, в которых упоминается Львов / скриншоты

В материалах фигурируют два перевода в 2015 году:

50 тысяч долларов США со счета Sublime с последующей компенсацией со львовского счета.

78,5 тысяч долларов США, переведены непосредственно из Львова.

В документах также указано, что 2 февраля 2015 года во Львове было приобретено здание за 2,85 миллиона гривен (128,5 тысяч долларов США). Средства на покупку предоставила компания Lviv Enterprises LLC. Недвижимость оформили на Татьяну из-за ограничений украинского законодательства того времени, которое не позволяло американским юридическим лицам владеть имуществом в Украине.

Что еще известно об обнародованных файлах Эпштейна?