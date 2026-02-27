Призвала допросить Трампа: Хиллари Клинтон свидетельствовала о деле Эпштейна более 6 часов

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон 6,5 часов свидетельствовала Конгрессу о прошлых связях ее мужа с Джеффри Эпштейном. Она подчеркнула, что никогда не встречалась с преступником.

Об этом сообщает Reuters.

Что рассказала Клинтон о причастности к делу Эпштейна?

Хиллари Клинтон давала показания 26 февраля более 6 часов. На заседание не допустили медиа, однако впоследствии она сообщила журналистам, что отвечала на "одинаковые" вопросы Конгресса как можно полнее.

В своем заявлении на заседании бывшая госсекретарь США рассказала, что не помнит личных встреч с покойным Эпштейном, никогда не летала его самолетом и не посещала его остров или резиденцию.

Политик отметила, что среди вопросов от Конгресса были и те, что повторялись. Также часть их, по словам Клинтон, касалась НЛО и теории заговора "Пицагейт".

Клинтон обвинила республиканцев в попытке отвлечь внимание от возможных связей президента США Дональда Трампа с Эпштейном и предложила допросить его. В то же время председатель комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер отверг эту идею. Мол, Трамп уже предоставлял много ответов по этому делу.

Экс-посадовица также подтвердила, что была "случайно знакома" с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Та, по словам Клинтон, была гостьей на свадьбе ее дочери Челси в 2010 году.

Ее муж Билл Клинтон, по словам экс-поселенца, "не знал о преступлениях Эпштейна во время их общения". Кстати, он даст свои показания перед комитетом 27 февраля.

