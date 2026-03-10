Украина в файлах Эпштейна: политики, модели и "страна возможностей"

10 августа 2019 года, 6:30. Охранники одного из исправительных центров Нью-Йорка находят на краю кровати без сознания мужчину, ожидавшего суда. Мировые медиа облетает новость о самоубийстве финансиста-миллионера, годами торговавшего людьми и занимавшегося сексуальной эксплуатацией.

В это время в Украине новоизбранный президент Владимир Зеленский празднует победу на внеочередных парламентских выборах. Ему удается впервые в истории создать в Верховной Раде монокоалицию – завести в парламент достаточно слуг народа для принятия законов без посторонних политсил.

Неизвестно, успел ли при жизни Джеффри Эпштейн порадоваться за Зеленского и его партию, но новость об успехах новоизбранного президента была в его рассылке. Что интересно, за несколько месяцев до того Эпштейн давал распоряжение неизвестной собеседнице внимательно следить за ситуацией в Украине, в частности вокруг парламента и коррупции, ведь это может помочь заработать огромные суммы денег.

Поскольку упоминания о нашем государстве и его деятелей не раз встречаются на просторах более трех миллионов файлов Эпштейна, журналисты 24 Канала решили сделать собственный анализ соответствующих документов. Далее – подробнее о том, в каких контекстах и с какими именами печально известный бизнесмен Джеффри Эпштейн причастен к Украине.

Наши политики – в файлах Эпштейна

Чтобы далеко не отходить, закончим с Владимиром Зеленским. Его имя в различных транслитерациях встречается около 50 раз. В основном – это новостные публикации, хотя и иногда Эпштейн комментирует политическую ситуацию в Украине, упоминая украинского президента.

Зеленский ищет помощи. Путин пренебрежительно относится к нему, говоря, что им управляют израильтяне,

– говорится в сообщении, датированном периодом, когда Владимир Зеленский выиграл президентскую гонку.

Эпштейн обсуждает Зеленского с неизвестным собеседником / Скриншот 24 Канала

В тот же период Эпштейн переписывался с бывшим министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Последний высказывал сомнения относительно способности новоизбранного президента управлять государством, однако предполагал, что для урегулирования "конфликта" на востоке Украины его победа может быть полезной (учитывая то, что россияне ненавидят Петра Порошенко).

В ответ Эпштейн заметил, что это выглядит как идеальная возможность для Лайчака вмешаться.

Следует сказать, что Лайчак имел возможность встретиться с самим Зеленским в 2019 году. С разницей в три дня это совпало с его встречей с Джеффри Эпштейном. Словацкий дипломат в комментарии LIGA.net отрицал связь между этими двумя событиями и заявил, что интересовался украинским президентом исключительно потому, что он был "новичком".

Однако расследователи упомянутого издания имеют несколько иное мнение. Они предполагают, что Эпштейн в 2019 году мог собирать информацию о президенте Зеленском в интересах Владимира Путина, и Лайчак якобы был инструментом в этом процессе.

Отдельная тема – как российские медиа "интерпретируют" файлы Эпштейна и упоминания о Владимире Зеленском. Федеральные СМИ Кремля писали, что Зеленский упоминается в документах в контексте торговли людей, в частности женщин и детей. Это подхватили некоторые медиа других стран, среди прочего, Румынии.

Хотя имя Зеленского несколько раз упоминается в архивах Эпштейна, ничто не указывает на его причастность к торговле людьми,

– делает вывод международное издание Veridica, которое специализируется на развенчивании лжи и манипуляций.

По словам фактчекеров, в архиве за 2024 год действительно появляется анонимное письмо, в котором указано, что Зеленский мог иметь связи с Жан-Люком Брюнелем – французским модельным агентом, который совершил самоубийство после обвинения в изнасиловании несовершеннолетних. Очевидно, что таких "доказательств" недостаточно, чтобы хоть что-то утверждать.

Veridica обращает внимание, что российские медиа начали распространять сообщения о причастности Зеленского к торговле людьми как раз тогда, когда авторитетные международные расследователи заговорили о связях между Эпштейном и кремлевскими спецслужбами.

Перепало не меньше Петру Порошенко. И нет, против него не нацелились российские СМИ – бывший президент пострадал от шутки, которая вышла из-под контроля. Собственно, телеграм-канал Smak опубликовал якобы фото Порошенко с Эпштейном, найденного в файлах: "В файлах Эпштейна 1488 раз упоминается неназванный украинский кондитер, под кодовым именем Crazy Bee (с англ. Безумный Пчел)", – говорилось также в сообщении.

Телеграм-канал Smak опубликовал "фейк" о Порошенко в файлах Эпштейна / Скриншот из сети

Это подхватили китайские СМИ, которые решили не проверять информацию и за что подверглись справедливой волне критики. Некоторые медиа впоследствии предположили, что на фотографии упомянутый выше Жан-Люк Брюнель.

В общем персона Порошенко не была для Эпштейна особенно интересной – 24 Каналу не удалось найти других важных документов, которые бы касались обсуждения бывшего президента.

Среди других украинских политиков, чьи имена фигурируют в документах:

Леонид Кучма. Упоминания в 3 файлах. На одной из стенограмм неизвестный юрист утверждает, что его клиентом был бывший украинский президент и он лично с ним встречался в Киеве.

Упоминания в 3 файлах. На одной из стенограмм неизвестный юрист утверждает, что его клиентом был бывший украинский президент и он лично с ним встречался в Киеве. Александр Вилкул. Бывший нардеп от запрещенных ныне политсил "Партия Регионов" и "Оппозиционный блок" упоминается в письме как "лидер украинской оппозиции", стремящийся заполучить приглашение на инаугурацию Дональда Трампа "за большое вознаграждение".

Бывший нардеп от запрещенных ныне политсил "Партия Регионов" и "Оппозиционный блок" упоминается в письме как "лидер украинской оппозиции", стремящийся заполучить приглашение на инаугурацию Дональда Трампа "за большое вознаграждение". Виктор Янукович. Через год после избрания президентом, в январе 2011 года, его имя появляется в переписке Эпштейна с инвестором Борисом Николичем, бывшим советником Билла Гейтса и одним из потенциальных наследников Эпштейна. Они обсуждают Украинский ланч в Давосе, организованный олигархом Пинчуком, с участием Януковича, Бронислава Коморовского, Джорджа Сороса и уважаемых персон. Эпштейн задает вопрос, как ему попасть на форум без приглашения – собеседники сходятся на том, что ключевые встречи происходят вне официальной программы, поэтому доступ возможен и без бейджа.

Неизменный сюжет с украинскими девушками

Кто читал украинскую классику, а именно Ивана Франко, для того все сказанное далее не будет иметь особой новизны.

В романе 1892 года "Ради семейного очага" автор рассказывает об Анеле – жене капитана, которая овладела новым ремеслом: набор молодых девушек из Львовской области для проституции за рубежом. В современном мире это бы назвали сексуальной эксплуатацией.

Расследователи издания "Слидство.Инфо" в файлах нашли переписку украинки Анастасии Н. с Джеффри Эпштейном. Согласно файлам, в течение 4 лет (2015 – 2019) модель подыскивала Эпштейну молодых девушек из Украины, а он оплачивал ей салоны красоты, перелеты и недешевую технику.

Да, в одной из переписок Эпштейн просит Настю Н. найти ему ассистентку в возрасте 22 – 25 лет, которая была бы умной и готовой к путешествиям.

Конечно же, я подыщу тебе девушек!

– отвечает Настя.

Кого-то бизнесмен отклоняет, а кому-то таки удается попасть в "Джеффриленд" (как это называет сама Анастасия) – на печально известный остров финансиста, где, как рассказывали многие женщины, их насиловали и принуждали к сексу.

Модель из файлов Эпштейна Настя Н. / Фото из расследования издания "Слидство.Инфо"

Заметим, что Настя Н. от комментариев отказалась: на запрос журналистов не ответила, а после прочтения сообщений закрыла свой Instagram. В то же время мать девушки заявила, что дочь якобы "в стороне от этих событий" и пообещала передать просьбу о комментарии. В общем женщина не понимает, как имя ее дочери могло появиться в "файлах Эпштейна".

Есть модельные агентства, которые просто упоминаются в файлах, но доказательств их причастности к проституции, – не хватает.

Скажем, в файлах нашли переписку директора киевского модельного агентства "Linea 12" Models Маши Манюк с Жан-Люком Брюнелем. – уже упомянутым выше другом Эпштейна. В октябре 2010-го они обсуждали украинскую модель, детали ее потенциального контракта и поездки женщины в Соединенные Штаты.

Другое киевское модельное агентство, упомянуто в переписках, – "L-Models". Представители агентства переписывались об организации для клиентов "просмотров" девушек.

Хотя и Манюк подтвердила факт переписки с Жаном-Люком Брюнелем, но назвала это обычной рабочей коммуникацией. Женщина уверяет, что ни одна модель из ее агентства не была вовлечена в незаконные схемы Эпштейна.

Все рассказы о том, что если я с ним коммуницировала, то поставляла ему девушек, не соответствуют действительности. Потому что проститутки – это проститутки, а модели – это модели. Вы никогда не заставите девушку работать проституткой, если она не хочет. Вы никогда не отправите молодую девушку за границу, у которой могут быть какие-то там другие интересы. Потому что мне не нужны приключения.

Владелица агентства "Linea 12" / Фото с фейсбук-страницы Манюк

Журналисты издания "Бабель" пообщались с бывшими моделями Манюк. Они подтвердили ее слова. В частности, Александра Андриевская рассказала, что работала с Linea 12 несколько лет до начала полномастабной войны.

Мне нечего плохого сказать о Linea 12. Наше сотрудничество было официальным и никогда не переходило границы нравственности. Я работала сугубо на показах и съемках, мне никогда не предлагали эскорт-услуг. Также я ни разу не встречала в агентстве девушек, которые бы имели такой опыт от имени компании,

– отметила Александра.

Одна из основательниц "L-Models" Ирина Тимофеева также опровергла связи ее агентства с незаконной деятельностью Эпштейна. Модель Крис Кулик, которая когда-то там работала, заверила журналистов, что в "L-Models" не было практики сомнительных поездок: всегда речь шла о fashion, а не о проституции.

Более незамеченными в публичном пространстве прошли упоминания в файлах о 27-летней украинской модели Софии Гирич. Среди опубликованных документов есть билеты ее перелетов из Киева в Париж. Девушка от комментариев отказалась от комментариев и закрыла свою страницу в инстаграме.

Открытый вопрос: был ли Эпштейн в Украине и имел ли здесь дело с украинскими девушками?

Прямых доказательств – нет. Но ряд документов свидетельствует, что поездку планировали.

Журналисты The Kyiv Independent нашли бронирование номера в киевском отеле Hyatt на 8 – 11 октября 2012 года. Тогдашняя исполнительная ассистентка финансиста Лесли Грофф писала, что номер для них забронировал Томас Прицкер – исполнительный председатель сети Hyatt, с которым у Эпштейна были связи.

Кроме того, в апреле 2011 года Эпштейн получил письмо с тремя вариантами перелета "Нью-Йорк – Киев" авиакомпанией Aeroflot с пересадкой в Москве.

Некоторые имейлы содержат имена и фото украинских женщин, в частности моделей. В 2018 году Грофф координировала поездки женщин, одним из направлений была Одесса. В одном из писем говорится об арендованных апартаментах на неделю пребывания.

В другой переписке Брок Пирс (которого связывают с криптопроектом Tether) сообщает Эпштейну, что его ждет лодка на карибском острове Антигуа "заполненная лучшими украинками".

Страна возможностей

"Украинские потрясения должны создать много возможностей", – писал Эпштейн на фоне Революции достоинства в Украине.

В целом наше государство появляется в переписках в контексте покупки чего-то, бизнеса и инвестиций.

Например, в переписке Эпштейна за 2017 год с греческим топ-менеджером Джорджем Манцавинатосом, который впоследствии возглавил компанию по управлению активами QRES. Из документов следует, что они обсуждали потенциальную сделку в украинском банковском секторе. Манцавинатос упоминал тогдашнего руководителя банка Piraeus в Украине.

Были сообщения о том, что сам Эпштейн якобы интересовался покупкой 5-этажной виллы во Львове на улице Бориса Романицкого. Однако журналисты "Телевидения Торонто" доказывают, что финансист не планировал покупать недвижимость, а годами координировал финансы украинки Анастасии Сирооченко.

В 2011 – 2016 годах на личные счета Сирооченко поступило более 3 миллионов долларов от миллиардера Леона Блэка и связанных с ним структур. Эти переводы оформляли как "подарки". Параллельно ее компания Sublime Art LLC сотрудничала с Блэком в арт-сделках на миллионы долларов, а детали операций обсуждались при участии Эпштейна.



Львовская вилла, что упоминается в файлах Эпштейна / Изображение из Google Maps

Покупка львовской недвижимости состоялась через перевод средств с личного счета Сирооченко на счет ее же компании в виде "займа". Именно в этом контексте и появляется интерес Эпштейна – как координатора финансовой отчетности, а не потенциального владельца здания.

Эпштейн даже через шесть лет после смерти остается в центре внимания из-за новых публикаций документов. Не исключено, что это не последний пакет файлов – часть материалов может появиться позже в рамках различных судебных процессов. Упоминания в архивах уже поставили политиков и публичных лиц разных стран под прицел медиа. Из контекста упоминаний об Украине мир может вынести простую формулу – "страна красивых девушек и возможностей". Однако работает ли такой образ на пользу нашему государству – вопрос, на который пока нет однозначного ответа.