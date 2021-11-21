Факелы и фейерверки в полицию: в Нидерландах продолжаются протесты антивакцинаторов

21 ноября 2021 , 14:52
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Источник:

GBN

В Нидерландах не утихают протесты тех, кто выступает против ограничительных карантинных мер. В Гааге 20 ноября антивакцинаторы разжигали костры и бросали фейерверки в полицейских.

Беспорядки произошли на следующий день после демонстрации в Роттердаме. Там правоохранителям пришлось осуществлять предупредительные выстрелы, чтобы утихомирить митингующих.

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В Гааге задержали 7 человек

  • Полицейские сообщили, что во время митинга на улицах Гааги арестовали семерых людей.
  • Антивакцинаторы в центре города начали разжигать костры и бросать фейерверки в полицейских.
  • Пятеро офицеров получили ранения различной степени тяжести, один – нуждается в лечении.
Обратите внимание! Беспорядки в Гааге имели несколько меньший масштаб, чем беспорядки на улицах Роттердама, произошедшие вечером пятницы 19 ноября.

В Гааге антивакцинаторы разжигают костры: смотрите видео

Протесты антивакцинаторов в Европе

  • Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября граждане устроили протесты против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов".
  • В австрийском Мельбурне в очередной раз состоялись массовые протесты против "зеленых паспортов".
Автор: Олег Васьків