Факелы и фейерверки в полицию: в Нидерландах продолжаются протесты антивакцинаторов

В Нидерландах не утихают протесты тех, кто выступает против ограничительных карантинных мер. В Гааге 20 ноября антивакцинаторы разжигали костры и бросали фейерверки в полицейских.

Беспорядки произошли на следующий день после демонстрации в Роттердаме. Там правоохранителям пришлось осуществлять предупредительные выстрелы, чтобы утихомирить митингующих.

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В Гааге задержали 7 человек

Полицейские сообщили, что во время митинга на улицах Гааги арестовали семерых людей.

Антивакцинаторы в центре города начали разжигать костры и бросать фейерверки в полицейских.

Пятеро офицеров получили ранения различной степени тяжести, один – нуждается в лечении.

Беспорядки в Гааге имели несколько меньший масштаб, чем беспорядки на улицах Роттердама, произошедшие вечером пятницы 19 ноября.

В Гааге антивакцинаторы разжигают костры: смотрите видео

Протесты антивакцинаторов в Европе