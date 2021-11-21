Факелы и фейерверки в полицию: в Нидерландах продолжаются протесты антивакцинаторов
21 ноября 2021 , 14:52Читати новину українською
Источник:GBN
В Нидерландах не утихают протесты тех, кто выступает против ограничительных карантинных мер. В Гааге 20 ноября антивакцинаторы разжигали костры и бросали фейерверки в полицейских.
Беспорядки произошли на следующий день после демонстрации в Роттердаме. Там правоохранителям пришлось осуществлять предупредительные выстрелы, чтобы утихомирить митингующих.
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В Гааге задержали 7 человек
- Полицейские сообщили, что во время митинга на улицах Гааги арестовали семерых людей.
- Антивакцинаторы в центре города начали разжигать костры и бросать фейерверки в полицейских.
- Пятеро офицеров получили ранения различной степени тяжести, один – нуждается в лечении.
В Гааге антивакцинаторы разжигают костры: смотрите видео
Протесты антивакцинаторов в Европе
- Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября граждане устроили протесты против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов".
- В австрийском Мельбурне в очередной раз состоялись массовые протесты против "зеленых паспортов".