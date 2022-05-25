Фактическая аннексия началась: оккупанты в Мариуполе начали раздавать российские паспорта

Во временно оккупированном Мариуполе боевики начали цинично давать украинцам российские паспорта. Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Запорожья и Херсона также будут раздавать российские "книжечки".

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские кафиры начали процесс предоставления российских паспортов для мариупольцев.

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За организацией преступной смены гражданства стоит квазиреспублика "ДНР", которая и дала старт для получения паспорта страны-агрессорки.

Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактическая аннексия Мариуполя началась, – написал Андрющенко на своем телеграмм-канале.

Российские паспорта на временно оккупированных территориях – что известно

Российские захватчики хотят раздавать свои паспорта жителям временно оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ уже подписал глава Кремля Владимир Путин. Об этом сообщают сразу ряд телеграмм-каналов.

В сети уже опубликовали фото указа. В нем предлагается заменить слова о правах предоставления российского паспорта по упрощенной процедуре не только жителям квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР", но и людям, проживающим на территории Запорожской и Херсонской областей.

Речь, очевидно, об отдельных населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией россиян. Указ датирован 25 мая и вступает в силу с момента его подписания.

Ранее стало известно, что российские оккупационные власти осуществляют паспортизацию по ускоренной процедуре жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам омбудсменки Анны Маляр, таким образом, захватчики пытаются установить полный контроль над этими регионами.

Омбудсменко Людмила Денисова добавила, что Россия своими действиями нарушает Женевскую конвенцию по защите гражданского населения во время войны. Она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты.

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