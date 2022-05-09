Фактически новый СССР: какую "победу" может продать Путин россиянам 9 мая

Ничего нового в военном плане 9 мая не произойдет. Все видят, что Россия проиграла время и сменила тактику. Сейчас у них несколько сценариев развития, и главное для них сейчас – это Донбасс и усиление процессов на юге и в Одессе. Далее читайте в эксклюзивном блоге на сайте 24 канала.

Но блицкрига у них не получилось, пока значительно на юге и востоке ужесточились линии обороны. Посмотрите, как держится Северодонецк – Рубежное – Лисичанск, Одесса и Николаев – еще большие города.

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"Обновление" Союзного государства

В настоящее время Кремль пытается обновить состав созданного с Беларусью Союзного государства. Недавно в Донецке состоялось совещание секретаря Госсовета Союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева, заместителя Администрации президента России Сергея Кириенко, министра образования РФ Сергея Кравцова, секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, с участием террористов Дениса Пушилина и Лео.

На заседании обсуждались вопросы вхождения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Союзного государства.

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Новый СССР

По полученной информации источников "Восточной правозащитной группы" стало известно, что президент России Владимир Путин может 9 мая объявить о создании нового Союзного государства с вхождением в его состав Абхазии, Южной Осетии и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Путин придумал новую версию СССР / Фото Getty Images

Кремль планирует продать это событие в качестве возможной победы на постсоветском пространстве и создания фактически нового СССР. Именно поэтому сейчас пропаганда России раскручивает "новый символ" – бабушку с советским флагом. Создание Союзного государства может использоваться Путиным как глобальная победа и сдвиги.

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