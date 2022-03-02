Фактически уже нет такого района Харькова, куда еще не попал снаряд, – Геращенко

Россияне уже несколько суток безжалостно бомбят мирный Харьков. Артиллерийские снаряды оккупантов уже в каждом районе города.

Так советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что фактически уже нет такого района Харькова, куда еще не попал артиллерийский снаряд.

Важно Оккупанты разрушили дома и ХОГА: фоторепортаж последствий обстрела мирных жителей Харькова

Харьков бомбят

Утром 1 марта московские орки сбросили на Майдане Свободы в Харькове бомбу. Там ходили мирные люди. В результате – десятки погибших и раненых.

Кроме того, россияне обстреливают жилые кварталы из "Градов". Оккупанты хотят сравнить город с землей, но Харьков мужественно держится. Наши защитники дают отпор.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!