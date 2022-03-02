Фактически уже нет такого района Харькова, куда еще не попал снаряд, – Геращенко
Источник:"Суспільне Харків"
Россияне уже несколько суток безжалостно бомбят мирный Харьков. Артиллерийские снаряды оккупантов уже в каждом районе города.
Так советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что фактически уже нет такого района Харькова, куда еще не попал артиллерийский снаряд.
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Харьков бомбят
Утром 1 марта московские орки сбросили на Майдане Свободы в Харькове бомбу. Там ходили мирные люди. В результате – десятки погибших и раненых.
Кроме того, россияне обстреливают жилые кварталы из "Градов". Оккупанты хотят сравнить город с землей, но Харьков мужественно держится. Наши защитники дают отпор.
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