Так, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив артилерійський снаряд.
Важливо Зруйновані будинки й загиблі люди: жахливі фото з проспекту Свободи Харкова після обстрілу
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Росіяни вже кілька діб безжально бомблять мирний Харків. Артилерійські снаряди окупантів вже у кожному районі міста.
Джерело:"Суспільне Харків"
Так, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив артилерійський снаряд.
Важливо Зруйновані будинки й загиблі люди: жахливі фото з проспекту Свободи Харкова після обстрілу
Доповнюємо...