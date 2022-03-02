Так, радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що фактично вже немає такого району Харкова, куди ще не влучив артилерійський снаряд.

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