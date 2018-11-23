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      "Фальшь и фарисейство": Семенуха объяснил, зачем Порошенко министерство ветеранов

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      Перед голосованием за бюджет народные избранники отдали свои голоса за двух министров – Оксану Маркарову для минфина и Ирину Фриз для новосозданного министерства ветеранов. Впрочем, вопрос фамилий и вопрос задач, которые должны выполнять должностные лица – нужно разделить.

      Такое мнение высказал в прямом эфире 24 кналу народный депутат, член фракции "Самопомич" Роман Семенуха.

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      По его словам, Маркарова – "не чужой человек", и не новая. Данилюка, предыдущего министра, Рада уволила седьмого июня 2018 года. То есть, почти полгода Маркарова фактически руководит министерством.

      И именно на этот период приходится впервые за много лет современной истории Украины задержка с выплатами пенсий. Вообще, в минфине банально не умеют считать. Посмотрите, что происходит с дефицитом Пенсионного фонда или с государственным долгом. Я считаю, что этот человек абсолютно не готов, чтобы управлять финансами сегодня,
      – подчеркнул Семенуха.

      И добавил: "относительно Министерства по делам ветеранов . Я поддерживаю создание культа ветерана в хорошем смысле этого понятия. Так, во многих странах, в том числе в США, есть такое министерство. Но что мешало фракции Порошенко и персонально Порошенко ранее, например, в министерстве социальной политики создать департамент по делам ветеранов? Война же длится уже пять лет!"

      Семенуха

      "Что мешало Порошенко делать это все раньше?"– Семенуха

      Семенуха считает: "При президенте, который действительно будет служить украинцам – министерство нужным. Но сегодня его создали исключительно в рамках избирательной кампании кандидата в президента Порошенко. Чтобы бросить на это министерство немножко деньжат, и потом показать, какой он молодец".

      Я не верю в любые добрые дела, которые могут быть сделаны. Вся эта фальшь и фарисейство – ради одного. Несмотря на свой колоссальный антирейтинг и абсолютное недоверие украинских граждан, жажда переизбраться на вторую каденцию – единственное, что руководит Порошенко,
      отметил Роман Семенуха.

      И подытожил: "Собственно, госпожа Фриз – не худшая кандидатура на эту должность. Но в целом в министерство я не верю".

      Напомним, вечером 22 ноября Верховная Рада поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов: "за" проголосовали 270 депутатов. 24 канал рассказывал, что известно о новоназначенной высокочиновнице, и чем будет заниматься ведомство

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Министерство финансов Украины Министерство по делам ветеранов Ирина Фриз Оксана Маркарова
      Источник: 24 канал
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