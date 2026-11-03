Фальшивая "медицинка" в фальшивой "палате пыток": что произошло в Петропавловской Борщаговке

Вечером 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошли массовые столкновения. Перед этим в соцсетях распространились сообщения о якобы незаконном удержании военных, пытках и даже гибели человека.

Adv

Впоследствии правоохранители опровергли информацию о заложниках и погибшем и пояснили, что в доме находился временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии. Таким образом, стало ясно, что произошла провокация, а не "разоблачение неравнодушными гражданами во главе с отважной медсестрой подпольной пыточной".

Тем не менее, беспорядков избежать не удалось. У дома собралось около сотни агрессивных людей. Часть толпы пыталась проникнуть внутрь, бросала камни и яйца, применяла перцовые баллончики, дымовые шашки и петарды. Также подверглись атаке журналисты, были повреждены автомобили правоохранителей и т. д. В результате столкновений были пострадавшие.

Реклама

Успокоить ситуацию удалось только после прибытия на место происшествия главы НГУ Пивненко, руководителя Офиса президента Буданова, а главное – ветеранов.

Теперь обстоятельства инцидента начали выяснять Нацгвардия, ГБР, прокуратура и Офис военного омбудсмена. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о возможном постороннем влиянии на события, а впоследствии сообщил о задержании женщины, которая первой приехала к дому на поддельной "скорой" и выдавала себя одновременно и за "медикиню", и за "журналистку". Что известно об инциденте и какие версии проверяются – далее в материале 24 Канала.

популярные видео

Что известно о военных, находившихся в доме на Петропавловской Борщаговке

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко пояснил, что дом был временным пунктом дислокации, где мобилизованные проходили оформление документов и проверки перед отправкой в учебный центр:

Этот дом был временным пунктом дислокации подразделения Национальной гвардии, куда прибывали военнослужащие, мобилизованные через ТЦК, которые проходят оформление документов, проходят проверки, а затем в установленном порядке отправляются, когда появляется возможность, потому что в учебном центре работают по взводам, по ротам, по батальонам, и мы не можем отправлять по одному. Формируют подразделение, и мы отправляем их в учебный центр на 58 дней", – отметил генерал Пивненко.

Реклама

По словам Пивненко, Нацгвардия арендует помещение, поскольку средств на строительство отдельных пунктов дислокации нет.

24 Канал установил, что это здание принадлежало ныне национализированному нефтебаку российского олигарха Фридмана; государство пыталось продать его с аукциона, но не нашло покупателей.

Командующий подтвердил, что четверо военнослужащих, задержанных после самовольного оставления части (СОЧ), имели травмы и нуждались в медицинской помощи. Их доставили в медицинский центр НГУ. В то же время пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг сообщения о военном со сломанным позвоночником: все четверо самостоятельно дошли до машины скорой помощи.

Страшные новости о тяжелых травмах распространялись в соцсетях (в частности, в TikTok), а на месте происшествия о "палате пыток" громче всех и в самых разных позах кричала "медикиня". Довольно быстро удалось установить, кто эта женщина. Ее зовут Валентина Молодая. Дочитайте до конца, чтобы узнать подробности о ее мотивах и участии в предыдущих провокациях.

Реклама

Генерал Пивненко пообещал проверить, были ли нарушения со стороны военнослужащих, и установить виновных.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в здании также находились бойцы, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", побывавшие в российском плену и вернувшиеся к службе. Офис военного омбудсмена проверяет условия их пребывания и организацию службы. По словам Решетиловой, все военные находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

Впоследствии выяснилось, что в здании на находились 26 человек, а четырем оказали медицинскую помощь. Силу к протестующим не применяли, хотя сами правоохранители пострадали – в них бросали камни и яйца. На данный момент уже установлены 16 активных участников беспорядков для правовой оценки их действий.

Столкновение в Петропавловской Борщаговке / 24 Канал

Откуда взялись слухи о пытках и кто мог повлиять на столкновения

Обострению ситуации предшествовали сообщения в Telegram-каналах и трансляциях TikTok о якобы пытках военных, тяжких травмах и гибели человека. Часть присутствующих пришла к дому, чтобы якобы освободить тех, кого, согласно этим сообщениям, незаконно мобилизовали и удерживали.

Реклама

Ведущая "24 Канала" Инна Набок, которая ве находилась на месте событийь с 19:35 до примерно 23:10, обратила внимание на женщину в форме медика, которая заявляла о тяжелом состоянии военных и недопуске к ним врачей. По мнению журналистки, такие утверждения могли способствовать обострению ситуации.

Женщина в форме медика – это Валентина Молодая / фото "Следство.Инфо"

У меня нет прямых доказательств того, что это была провокация. Но похоже на это– сказала журналистка 24 Канала во время эфира.

Набок также рассказала о 14-летнего подростка, которого впоследствии вывели из дома в термоодеяле. По ее наблюдениям, парень перелезал через ограду и при этом вел себя агрессивно и ругался на русском языке. Сделать все это одновременно у него не получилось, поэтому он потерял равновесие и упал за забор. Позже руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов пообщался с ним и позвонил его сестре, чтобы она забрала подростка. Тогда же выяснилось, что ему 14 лет.

Реклама

Что он там делал и почему лазил по забору – неизвестно, но российская пропаганда попыталась сделать из него жертву и нового "мальчика в трусиках" (это один из самых известных российских фейков о "жертвах нацистов"). Интересно, что эту историю сразу подхватила пророссийская политик из Германии – лидер ультраправой партии АдН Алиса Вайдель.

Пост Вайдель о событиях под Киевом может указывать на скоординированные действия и информационную атаку против Украины / Скриншот

3 ноября, комментируя события, Кирилл Буданов заявил, что они произошли не без постороннего влияния, и правоохранительные органы должны установить организаторов.

Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование– подчеркнул Буданов.

Реклама

Глава Офиса Президента также отметил, что из-за действий толпы люди, нуждавшиеся в медицинской помощи, не смогли вовремя попасть в больницу.

Реакция военных

После инцидента официальное заявление обнародовал 1-й корпус НГУ "Азов". Там подтвердили, что здание было временным пунктом дислокации воинской части 3121. В корпусе подчеркнули, что заботятся обо всех военнослужащих независимо от продолжительности их службы.

Для командования 1-го корпуса НГУ "Азов" личный состав – это самая большая ценность. "Азов" бережет жизнь и здоровье своих военнослужащих в чрезвычайно сложных условиях на фронте. Подразделение руководствуется теми же принципами и в тылу– говорится в сообщении.

В то же время командование пообещало наказать виновных, если проверка установит факты незаконного насилия в отношении военных.

Командующий корпусом Денис Прокопенко считает, что подобные акции могут дискредитировать украинскую армию и сыграть на руку России.

Реклама

Люди, которые никоим образом не связаны с защитой страны, не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России картинку– сказал он.

Кирилл Буданов также призвал уважать военных и помнить об их роли в сохранении государства.

Никто не имеет права бесчинствовать. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас – это наши Силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг и давайте будем ответственными в своих решениях, – заявил он.

Как на поведение толпы реагировали очевидцы

Инна Набок рассказала, что среди присутствующих было много подростков, часть из которых, по ее наблюдениям, находилась в нетрезвом состоянии. Она видела, как люди бросали камни и яйца, повреждали автомобили правоохранителей и пытались прорваться на территорию.

Действия и манеру поведения этих молодых людей можно было бы описать термином из прошлого – "титушки". Также стоит отметить, что они были хорошо организованы и "кто-то" позаботился об их логистике и закупил для них яйца, которые сейчас стоят недешево.

Журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир, который также освещал события, сообщил о агрессии в отношении нацгвардейцев, полицейских и бойцов "Азова". По его словам, военных обливали жидкостями, оскорбляли, закидывали яйцами и плевали в них. Особенно его поразило отношение к бойцам, пережившим российский плен.

Я часто бываю на фронте и встретил там немало "азовцев", которые прошли через такой ад, о котором нам и не снилось. И они слышали в свой адрес проклятия– отметил журналист.

Он надеется, что следствие установит тех, кто разжигал настроения среди присутствующих и способствовал обострению ситуации.

Глава МВД Иван Выговский объявил о проведении " проведение служебной проверки " в связи с инцидентом с участием нацгвардейцев в Петропавловской Борщаговке. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Киевской области привлекли представителей ГБР и Военного омбудсмена. Глава ведомства также призвал общественность не распространять ложные слухи и не совершать противоправных действий.

Что известно о задержании женщины, приехавшей на "скорой"

Особое внимание привлекла Валентина Молодая, которая представлялась владелицей частной службы скорой помощи "Медпрестиж" и рассказывала о якобы незаконном удержании военных.

Начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус сообщил, что женщина называла себя владелицей компании. В то же время журналисты "Следство.Инфо" установили, что Молодая является владелицей клиники пластической и эстетической хирургии.

По информации журналистов, "Медпрестиж" прекратил работу в 2023 году, а автомобиль скорой помощи продали в 2024-м. Бывший владелец компании Михаил Фурман заявил, что покупатели должны были удалить брендировку и не имели права представляться владельцами службы. Сама Молодая назвала информацию о продаже автомобиля слухами.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что женщина, которая первой приехала на скорой к дому в Петропавловской Борщаговке, была задержана. Вероятно, речь идет именно о Валентине Молодой.

Женщина надела форму медицинского персонала и заранее приобрела автомобиль скорой помощи. Вместе с водителем она провела разведку объекта как минимум за три дня до инцидента– заявил Буданов.

Кроме того, у задержанной обнаружили переписку с Telegram-каналами, которые впоследствии массово распространяли информацию о событиях возле военного городка. Мотивы ее действий пока выясняет следствие: среди версий – личные мотивы, желание привлечь внимание или заработать.

Буданов также сообщил, что люди, действительно нуждавшиеся в медицинской помощи, находятся в больнице, тогда как большинство военных в здании в ней не нуждались.

Командование Нацгвардии решило срочно изменить место дислокации военнослужащих, поскольку после огласки его расположение могло стать известно россиянам.

Окончательные выводы о условиях пребывания военных и причинах обострения ситуации в Петропавловской Борщаговке должны появиться после завершения проверок и расследования.