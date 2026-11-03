Фейкова "медикиня" у фейковій "катівні": що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Ввечері 2 листопада 2026 року у Петропавлівській Борщагівці на Київщині біля будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України, сталися масові сутички. Перед цим у соцмережах поширили повідомлення про нібито незаконне утримання військових, катування та навіть загибель людини.

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Згодом правоохоронці спростували інформацію про заручників і загиблого та пояснили, що в будинку був тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної Гвардії. Таким чином, стало зрозуміло, що сталася провокація, а не "викриття небайдужими громадянами на чолі зі сміливою медикинею підпільної катівні".

Попри це, заворушень уникнути не вдалося. Біля будинку зібралися близько сотні агресивних людей. Частина натовпу намагалася потрапити всередину, кидала каміння та яйця, застосовувала перцеві балончики, димові шашки й петарди. Також були атаковані журналісти, пошкоджені автомобілі правоохоронців тощо. Внаслідок сутичок були постраждалі.

Заспокоїти ситуацію вдалося лише після прибуття на місце події очільника НГУ Півненка, керівника Офісу президента Буданова, а головне – ветеранів.

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Тепер обставини інциденту почали з'ясовувати Нацгвардія, ДБР, прокуратура та Офіс військового омбудсмена. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про можливий сторонній вплив на події, а згодом повідомив про затримання жінки, яка першою приїхала до будинку на фейковій "швидкій" і видавала себе одночасно і за "медикиню", і за "журналістку". Що відомо про інцидент та які версії перевіряють – далі у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про військових, які перебували у будинку на Петропавлівській Борщагівці

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що будинок був тимчасовим пунктом дислокації, де мобілізовані проходили оформлення документів і перевірки перед відправленням до навчального центру:

"Цей будинок, це був тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, куди прибували військовослужбовці, мобілізовані через ТЦК, які проходять оформлення документів, проходять перевірки, а потім у встановленому порядку відправляються, коли є вікна, тому що в навчальному центрі працюють по взводах, по ротах, по батальйонах, і ми не можемо по одному. Формують підрозділ, і ми їх відправляємо в навчальний центр на 58 днів", – зазначив генерал Півненко.

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За словами Півненка, приміщення Нацгвардія орендує, оскільки коштів на будівництво окремих пунктів дислокації немає.

24 Канал встановив, що ця споруда була власністю нині націоналізованого банку російського олігарха Фрідмана, держава намагалася продати її через аукціон, але не знайшла покупців.

Командувач підтвердив, що четверо військовослужбовців, затриманих після самовільного залишення частини (СЗЧ), мали травми та потребували медичної допомоги. Їх доправили до медичного центру НГУ. Водночас пресофіцер Нацгвардії Руслан Музичук спростував повідомлення про військового зі зламаним хребтом: усі четверо самостійно дійшли до автомобіля швидкої допомоги.

Страшні новини про важкі травми поширювали у соцмережах (зокрема, в TikTok), а на місці події про "катівню" найбільше та в різних позах кричала "медикиня". Доволі швидко було встановлено, хто ця жінка. Її ім'я – Валентина Молода. Дочитайте до кінця, щоб дізнатися подробиці про її мотивацію та участь у попередніх провокаціях.

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Генерал Півненко пообіцяв перевірити, чи були порушення з боку військовослужбовців, та встановити відповідальних.

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що в будинку перебували також бійці, які захищали Маріуполь та "Азовсталь", пройшли російський полон і повернулися до служби. Офіс військового омбудсмена перевіряє умови їхнього перебування та організацію служби. За словами Решетилової, всі військові перебувають у безпеці й отримують медичну допомогу.

Згодом з'ясувалося, що в будівлі перебували 26 осіб, а чотирьом надали меддопомогу. Силу до протестувальників не застосовували, хоча самі правоохоронці постраждали – їх закидували камінням та яйцями. Наразі вже встановили 16 активних учасників заворушень для надання правової оцінки їхнім діям.

Сутичка у Петропавлівській Борщагівці / 24 Канал

Звідки взялися чутки про катування та хто міг вплинути на сутички

Загостренню ситуації передували повідомлення в Telegram-каналах і трансляціях TikTok про нібито катування військових, тяжкі травми та загибель людини. Частина присутніх прийшла до будинку, щоб нібито визволити тих, кого, за цими повідомленнями, незаконно мобілізували й утримували.

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Ведуча 24 Каналу Інна Набок, яка перебувала на місці подій із 19:35 до приблизно 23:10, звернула увагу на жінку у формі медика, яка заявляла про тяжкий стан військових і недопуск до них лікарів. На думку журналістки, такі твердження могли сприяти загостренню ситуації.

Жінка у формі медика – це Валентина Молода / фото "Слідство.Інфо"

Я не маю на руках прямих доказів, що це була провокація. Але схоже на це– сказала журналістка 24 Каналу під час ефіру.

Набок також розповіла про 14-річного підлітка, якого згодом вивели з будинку в термоковдрі. За її спостереженнями, хлопець перелазив через огорожу і при цьому поводився агресивно та лаявся російською мовою. Робити все це одночасно в нього не вийшло, тож він втратив рівновагу та впав за паркан. Пізніше керівник Офісу Президента України Кирило Буданов поспілкувався з ним і зателефонував його сестрі, щоб вона забрала підлітка. Тоді ж з'ясувалося, що йому 14 років.

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Що він там робив і чому лазив по паркану – невідомо, але російська пропаганда спробувала зробити з нього жертву та нового "хлопчика в трусиках" (це один з найвідоміших російських фейків про "жертв нацистів"). Цікаво, цю історію одразу підхопила проросійська політикиня з Німеччини – очільниця ультраправої партії АдН Аліс Вайдель.

Допис Вайдель про події під Києвом може вказувати на скоординовані дії та інформатаку проти України / Скріншот

3 листопада, коментуючи події, Кирило Буданов заявив, що події відбулися не без стороннього впливу, а правоохоронці мають встановити організаторів.

Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування– наголосив Буданов.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що через дії натовпу люди, які потребували медичної допомоги, не могли вчасно потрапити до лікарні.

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Реакція військових

Після інциденту офіційну заяву оприлюднив 1-й корпус НГУ "Азов". Там підтвердили, що будинок був тимчасовим пунктом дислокації військової частини 3121. У корпусі наголосили, що дбають про всіх військовослужбовців незалежно від тривалості їхньої служби.

Для командування 1-го корпусу НГУ "Азов" особовий склад – це найбільша цінність. "Азов" береже життя та здоров’я своїх військовослужбовців в надскладних умовах на фронті. Підрозділ керується тими самими принципами і в тилу– йдеться у повідомленні.

Водночас командування пообіцяло покарати винних, якщо перевірка встановить факти незаконного насильства щодо військових.

Командувач корпусу Денис Прокопенко вважає, що подібні акції можуть дискредитувати українське військо та грати на користь Росії.

Люди, які жодним чином не дотичні до захисту країни, не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються саботажем у тилу, дискредитуючи українських військових та створюючи вигідну для Росії картинку– сказав він.

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Кирило Буданов також закликав поважати військових і пам'ятати про їхню роль у збереженні держави.

Ніхто не має права чинити свавілля. Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз – це наші Сили оборони. Поважаємо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях, – висловився він.

Як на поведінку натовпу реагували очевидці

Інна Набок розповіла, що серед присутніх було багато підлітків, частина з яких, за її спостереженнями, перебувала напідпитку. Вона бачила, як люди кидали каміння та яйця, пошкоджували автомобілі правоохоронців і намагалися прорватися на територію.

Дії та стиль поведінки цих молодиків можна було б описати терміном попередньої епохи – "тітушки". Також варто відзначити, що вони були добре організовані й "хтось" подбав про їхню логістику та придбав для них недешеві нині яйця.

Журналіст "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір, який також висвітлював події, повідомив про агресію щодо нацгвардійців, поліцейських і бійців "Азову". За його словами, військових обливали рідинами, ображали, закидали яйцями та плювали в них. Особливо його вразило ставлення до бійців, які пережили російський полон.

Я багато буваю на фронті і зустрів там чимало азовців, які пройшли таке пекло, що нам і не снилося. І вони чули у свій бік прокльони– зазначив журналіст.

Він сподівається, що слідство встановить тих, хто розпалював настрої серед присутніх і сприяв загостренню ситуації.

Глава МВС Іван Вигівський оголосив про проведення службової перевірки щодо інциденту за участю нацгвардійців у Петропавлівській Борщагівці. Для з'ясування всіх обставин події на Київщині залучили представників ДБР та Військового омбудсмена. Очільник відомства також закликав громадськість не поширювати неправдиві чутки та не вчиняти протиправних дій.

Що відомо про затримання жінки, яка приїхала на "швидкій"

Окрему увагу привернула Валентина Молода, яка представлялася власницею приватної служби швидкої допомоги "Медпрестиж" і розповідала про нібито незаконне утримання військових.

Начальник управління превентивної діяльності поліції Київської області Борис Бреус повідомив, що жінка називала себе власницею компанії. Водночас журналісти "Слідство.Інфо" встановили, що Молода є власницею клініки пластичної та естетичної хірургії.

За інформацією журналістів, "Медпрестиж" припинив роботу у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги продали у 2024-му. Колишній власник компанії Михайло Фурман заявив, що покупці мали прибрати брендування та не мали права представлятися власниками служби. Сама Молода назвала інформацію про продаж автомобіля плітками.

Згодом Кирило Буданов повідомив, що жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку в Петропавлівській Борщагівці, затримали. Імовірно, йдеться саме про Валентину Молоду.

Жінка одягла форму медичного персоналу і наперед придбала автомобіль швидкої допомоги. Разом із водієм вона провела розвідку об'єкта як мінімум за три дні до інциденту– заявив Буданов.

Крім того, у затриманої виявили листування з Telegram-каналами, які згодом масово поширювали інформацію про події біля військового містечка. Мотиви її дій поки з'ясовує слідство: серед версій – особисті мотиви, бажання привернути увагу або заробити.

Буданов також повідомив, що люди, які справді потребували медичної допомоги, перебувають у лікарні, тоді як більшість військових у будинку її не потребували.

Командування Нацгвардії вирішило терміново змінити місце дислокації військовослужбовців, оскільки після розголосу його розташування могло стати відомим росіянам.

Остаточні висновки щодо умов перебування військових та причин загострення ситуації у Петропавлівській Борщагівці мають з'явитися після завершення перевірок і розслідування.