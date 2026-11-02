З будівлі у Петропавлівській Борщагівці вивели 14-річного хлопця, – ЗМІ

Про це повідомляє УНІАН.

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Що там робив неповнолітній?

Як пишуть в мережі, з будівлі у Петропавлівській Борщагівці, біля якої увечері 2 листопада спалахнули сутички, вивели 14-річного хлопця.

На відео з соцмереж видно, як до цього із ним спілкувався керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Він порадив родичам неповнолітнього забрати хлопця звідти.

Очевидці стверджують, що підліток нібито пояснив, що прийшов "туди разом із друзями".

Повідомляється й те, що усередину будівлі також начебто пустили людей, щоб ті могли "перевірити обстановку". Тим часом керівник ОП закликав присутніх розходитися, оскільки, за його словами, "у будинку більше немає заручників".

Нагадаємо, подіями у Петропавлівській Борщагівці, за словами Кирила Буданова, займатимуться ДБР, Офіс генерального прокурора та інші правоохоронні органи. Також на місце прибув спецпідрозділ КОРД.