Фальшивые документы в ЕС: на Закарпатье задержали организатора схемы нелегальной миграции

Полицейские задержали 36-летнего жителя Перечина на Закарпатье. Мужчину подозревают в подделке документов.

Спецоперацию осуществили в Ужгороде при поддержке Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД). Организатора схемы поймали при получении от иностранцев 5,8 тысячи долларов за изготовление поддельных внутренних документов стран ЕС.

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Житель Перечина также должен был помочь иностранным клиентам пересечь границу Украины. Мужчина планировал перевести их в обход официальных пунктов пропуска.

Изготовление фальшивых документов

Правоохранители провели обыски дома у задержанного и его предполагаемых сообщников. Участники преступной группировки купили прибор лазерной гравировки. Цена за изготовление на нем "документа" составляла 1 800 евро с человека.

Дома у задержанного обнаружили фальшивые документы / Фото Нацполиции

В ходе обысков следователи изъяли также ноутбуки и электронные носители, вероятно поддельные паспорта и автомобиль. Все вещи направили на экспертизу.

Что грозит злоумышленнику

Задержанному инкриминируют подделку документов, совершенную группой лиц, и незаконную переправку людей через госграницу. Ему грозит заключение до 15 лет.

Расследование дела продолжается. Суд должен избрать для задержанного меру пресечения. Полиция предлагает держать его под стражей.

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