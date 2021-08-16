Спецоперацію здійснили в Ужгороді за підтримки Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД). Організатора схеми спіймали під час отримання від іноземців 5,8 тисячі доларів за виготовлення підроблених внутрішніх документів країн ЄС.

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Житель Перечина також мав допомогти іноземним клієнтам перетнути кордон України. Чоловік планував перевести їх в обхід офіційних пунктів пропуску.

Виготовлення фальшивих документів

Правоохоронці здійснили обшуки вдома у затриманого та його ймовірних спільників. Учасники злочинного угруповання купили прилад лазерного гравіювання. Ціна за виготовлення на ньому "документа" становила 1 800 євро з людини.

Вдома у затриманого виявили фальшиві документи / Фото Нацполіції

У ході обшуків слідчі вилучили також ноутбуки, електронні носії, ймовірно підроблені паспорти й автомобіль. Усі речі скерували на експертизу.

Що загрожує зловмиснику

Затриманому інкримінують підроблення документів, вчинене групою осіб, і незаконне переправлення осіб через держкордон. Йому загрожує ув'язнення до 15 років.

Розслідування справи триває. Суд має обрати для затриманого запобіжний захід. Поліція пропонує тримати його під вартою.

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