Фальшивые справки МСЭК за 2000 долларов: правоохранители разоблачили преступную схему

Правоохранители разоблачили масштабную схему изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности близких родственников военнослужащих. Подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Национальной полиции и Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал. Организаторам и "клиентам" уже объявили подозрения.

Смотрите также Как устанавливается группа инвалидности военнослужащим

Что известно о преступной схеме?

Фальшивые справки МСЭК злоумышленники изготавливали в арендованной квартире на самодельном оборудовании. Стоимость одной такой "услуги" стартовала от 2 000 долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около 1 миллиона гривен.

В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 50 одновременных обысков в помещениях, автомобилях производителей и заказчиков поддельных документов. Изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и тому подобное.

Правоохранители провели обыски: смотрите фото

Подозрения получили:

2 организатора схемы – за подделку и сбыт документов и умышленное препятствование деятельности ВСУ;

4 клиенты – за уклонение военнослужащих от несения военной службы путем подделки документов;

еще 2 человека – за уклонение от призыва по мобилизации.

Сейчас об установленных досудебным расследованием факты информированы соответствующие территориальные центры ТЦК и СП – прокуроры инициировали проверку обоснованности полученных отсрочек.

Для организаторов схемы применили меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Нацполиция ликвидировала преступную группу: смотрите видео

Напомним, в сотрудничестве с СБУ, ГБР и Офисом Генпрокурора Министерство здравоохранения уже отменило 445 решений МСЭК о предоставлении инвалидности чиновникам.