Фальшивые дети настоящей победы

Из года в год все отдаляются и отдаляются от нас, углубляясь в историю, события Второй Мировой войны.

Украинцы научились уже не "праздновать праздник Победы", а вместе со всеми европейцами отмечать 8, а не 9 мая День скорби и примирения. И только в России, как и раньше в СССР, 9 мая гремят оркестры и стучат литавры, чеканят шаг военные парады с участием "стран-победителей" – Индии, Сирии, Бангладеш, и шатается множество "ветеранов", увешанных самыми разнообразными, иногда прямо противоположными по смыслу друг другу наградами, которым в годы войны исполнилось бы по два-три года... Настоящие же ветераны, которых осталось уже совсем немного, единицы или десятки, доживают свой век в нищете и забвении...

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Победа над нацистской Германией окончательно превратилась в насквозь фальшивое представление, которое новейшие нацисты в московской власти используют, как очередную дозу наркотика, чтобы подогреть ура-патриотические настроения плебса. Чем громче и раскрепощеннее празднуют этот день в России, тем более точным становится определение, которое дали ему те, кто еще сохраняет трезвую голову в современной российской среде: "победобесие".

Ветеран Великой Отечественной войны – наследственное звание?



Фальшивые ветераны

Атрибутов этого явления – слишком много. Все эти "можем повторить", все мерседесы с BMW, на которых наклеены лозунги вроде "На Берлин!" или что-то еще глупее – например, надпись на двери вдребезги заржавелого "Жигуля" -копейки: "Гитлер лох!". Не преступник, не убийца, на совести которого – миллионы жизней, а просто лох, потому что проиграл же ж "нашим", гыгы, вот лошара... Плакаты, на которых под победными лозунгами изображены... солдаты вермахта. Сотни километров "колорадских" лент – символики, которую носили во время войны предатели-власовцы. Не говоря уже о "ветеранах", которые в то время то ли родиться не успели, то ли забрасывали ненавистных немецко-фашистских захватчиков грязными пеленками просто из колыбели...

Эти последние раздражают особенно. Эти моложавые пенсионеры, которые в очередной раз гордо вырядились в военную форму тех времен, повесили на себя длинные и тяжеленные иконостасты из орденов и медалей, которые подбирались, кажется, по принципу сороки: "что блестящее – то мое!"...

На самом деле, если уж так разбираться, то минимальный возраст нынешнего настоящего ветерана посчитать не так уж трудно. Допустим, кто-то попал в армию в возрасте 18 лет, уже в 1945 году. Это означает, что сегодня такому человеку должно быть: 2019 – 1945 + 18 = 92 года. Ну, хорошо-хорошо: есть немногочисленные "сыновья полка", которым может быть и меньше, потому что их детьми приютили те или иные солдаты. Им может быть, скажем, 86 лет (тогда в 1945 они должны быть 12-летним). Но какого милого цепляют на себя ордена и погоны 60-70-летние? За подвиги и достижения они могут иметь, например, три Золотые Звезды Героя Советского Союза, пять орденов Ленина и еще какие-то ордена, которые вообще несовместимы между собой – как военно-морской орден адмирала Ушакова и сухопутный орден Александра Невского?

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Об этом уже многие писали, в Интернете мелькают многочисленные фотографии и видео, где можно увидеть этих бодрых дедушек и бабушек – обязательно в погонах старшего командирского состава. Все это ничего, кроме презрения, не вызывает.

А какое отношение к Победе имеют воины стран, которые живо шагают по московской Красной площади по приглашению "Наследников Победы"? В прошлом году – индусы, сирийцы и бангладешцы, в этом, если не ошибаюсь – бразильцы... Да и сами эти парады, куда уже просто стесняются приехать иностранные гости: в прошлом году один-единственный молдавский Додон торчал, в этом году вообще никто не сунулся. А новейшая военная техника, котороя горит, как "Армата" и падает, как очередная ракета?

Худшим же является то, что в последние годы в России появилась еще одна позорная традиция: утверждать, что в этой войне победила только и исключительно Россия. Ну, не будем уже говорить о том, что этого государства тогда вообще не было – был СССР. Ладно – Россия является правопреемницей этой страны и может как-то утверждать, что все, что было советским, теперь считаться российским (хотя – с которого, собственно, испуга?). Но даже в таком, ослабленном виде получается, что всех остальных не было – всех, кто боролся с Гитлером еще тогда, когда Советский Союз воевал... за него.

"Что было – то прошло"?



"Победобесие"

На самом деле, это довольно известный "финт" советских историков: с корнями вырвать период так называемой Великой Отечественной войны и сделать вид, что именно это и была война, а больше никакой не было и никто не воевал. 1939 год, "разделение" Польши между Гитлером и Сталиным? Нет, не слышали. Захват гитлеровцами Бельгии, Голландии, Франции, отчаянная оборона Британских островов в 1940 году? Да ну, разве это война? Вот наша – это дааа, а их... В период с 1939 по 1941 годы Иосиф Виссарионович Сталин был верным союзником Адольфа Алоизовича Гитлера: продавал для Третьего Рейха топливо и полезные ископаемые, гнал поезда с продуктами, принимал на обучение офицеров Вермахта – будущих командующих немецкого "дранг нах остен"... Все это отрезок времени, предшествующий действительно предательскому нападению Гитлера на СССР – как исчез из истории. Недаром же на тех глупых автомобильных наклейках про "Можем повторить" стоят даты не 1939-1945, а 1941-1945.

Этот простой "финт ушами" используют и нынешние "победобесы", делая вид, что "так называемые союзники" начали, мол, по-настоящему воевать только тогда, когда все уже было решено, когда "российские (не советские, не забываем!) чудо-богатыри "уже сделали основную часть работы и дело шло уже к распределению "вкусностей" в виде зон влияния в Европе, репараций и такого прочего. И непременно звучит вопрос: не напомните, мол, когда был открыт Второй фронт?

На самом деле, если бы не эти "так называемые" союзники, закрыли свое время глаза на сотрудничество Сталина с Гитлером (как сказал тогда Черчилль – я, мол, пойду на союз с кем угодно, если этот кто-то поможет мне победить нацистов) и предоставили СССР все, что только можно было предоставить, и немного сверху – где бы, интересно, был тот СССР? А Второй фронт – он на самом же деле первый, открытый еще 3 сентября 1939 года, после гитлеровской операции "Консервы" – иначе говоря, после нападения немецкого Райха на Польшу. Пока СССР доставляла Гитлеру тысячи наименований стратегических товаров, пока Сталин делил Польшу с немцами, проигнорировав советско-польское соглашение о ненападении (это соглашение, кстати, официально действовало вплоть до 31 декабря 1945 года – очень похоже на нынешнюю историю Будапештского меморандума, не так ли?) – британцы уже сражались с Гитлером на смерть. И немецкие бомбардировщики, которые крушили Лондон и Ковентри, были заправлены советским горючим. А союзники, взамен, 26 июля 1941 года полностью заморозили все японские активы в США и установили эмбарго на поставки нефти в Японию. Эта страна, потеряв 95% своего нефтяного импорта, просто не смогла ударить в спину СССР – и именно это позволило Сталину перебросить к Западному фронту те самые свежие сибирские дивизии, которые отстояли Москву в декабре 1941 года. Именно союзники не допустили Гитлера к нефтяным полям Ближнего Востока. Именно они во время Курской битвы начали высадку на Сицилии, которую, вообще-то, должны были еще готовить – но они поторопились с началом своей Итальянской кампании, чтобы сковать гитлеровские резервы и не дать перебросить их к Восточному фронту. Такая разница в поведении одних и других союзников...

"Обошлись бы и без вас"?



"На Берлин!"

А что же, кроме боевых действий? В программу ленд-лиза (т.е. американской помощи государствам, которые воевали против Третьего Рейха) американцы подключили СССР уже в ноябре 1941 года. Советский Союз получил в рамках этой программы такое количество самых разнообразных товаров, нечего и думать их все здесь перечислить. Танки и самолеты, машины и пушки, и даже консервы и солдатские пуговицы с пятиконечными звездами – все это производилось в США и переправлялось в СССР. В общем, была оказана помощь на сумму в 11 млрд долларов – это по нынешнему курсу где-то около 120 млрд 18 тысяч боевых и транспортных самолетов. Больше 11 тысяч танков – столько, сколько нет на сегодняшний день в армии всего Евросоюза! 44 тысяч одних только джипов. Маршал Жуков писал в своих мемуарах: "Получили 350 тысяч автомобилей, и еще каких!". Он вспоминал:

У нас не было взрывчатки, не было пороха. Не было, чем снаряжать патроны для винтовок. Американцы действительно выручили нас. А сколько они гнали нам листовой стали! Разве могли бы мы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь?

Советские пушки таскали за собой американские "студебекеры". Они служили мобильной основой для знаменитых "Катюш". Лучшие советские воздушные асы – Покрышкин, Речкалов, Клубов, Гулаев, братья Глинки – все они летали на американских "Аэрокобрах". Обо всем этом прекратили вспоминать еще во времена СССР, а в нынешней России так и вообще – некому и вспомнить. Скажи кому – удивятся и назовут тебя "проклятым пиндосским фашистом"...

Буквально все, чего не хватало советской промышленности, доставили "так называемые союзники". На весь СССР было два станка для изготовления погона башни танка Т-34 таким образом, чтобы туда можно было встроить пушку калибра 85 миллиметров или даже больше. Третий такой станок доставили американцы, вместе с бронепрокатом. После нападения Гитлера в СССР остался только один из трех заводов по производству алюминия. Наименьший, уральский. В течении войны он произвел 263 тысяч тонн этого важнейшего для войны металла. От союзников было получено 328 тысяч тонн.



Союзники спасли СССР

Советский военно-морской флот получил по ленд-лизу более 500 боевых кораблей и катеров. Из них – 28 фрегатов, 89 тральщиков, 78 больших противолодочных кораблей, 60 сторожевиков, 166 торпедных катеров, 43 десантных судна. СССР получил от союзников больше автомобилей, чем произвел сам за всю войну. Кстати, железнодорожные локомотивы во время войны в Советском Союзе вообще не производились – зато американцы предоставили 1900 паровозов и 66 дизель-электровоз, а еще – в 10 раз больше вагонов, чем было произведено советской промышленностью. Треть всей взрывчатки. Половину необходимого кобальта и две трети олова. Четыре с половиной миллиона тонн продуктов...

Обо всем этом вдруг было забыто, а даже если привести эти цифры сегодня, "победобесы" только пожмут плечами и скажут – мол, ну и что? Нажились проклятые буржуи на нашей беде...

На самом деле, вся программа ленд-лиза обошлась СССР почти даром. За уничтоженную в боях военную технику США не требовали компенсации. Закон о ленд-лизе предусматривал уплату исключительно гражданских поставок: железнодорожного транспорта, электростанций, грузовиков и гражданских судов и тому подобное. И даже стоимость этого долга несколько раз уменьшалась – именно поэтому Россия, как правопреемница СССР, гордо выплатила в 2006 году последние платежи, оплатив... аж 722 миллиона долларов, то есть, 7% всего долга.

Но все это не мешает тому же Путину утверждать сейчас – мол, победили бы и сами. Параллельно называя "победителями" хоть индусов, хоть сирийцев (на самом деле, сирийские "деды" воевали именно за Гитлера – но они теперь, очевидно, является "почетными победителями", потому что они же воевали против проклятых британцев!) И запуская версии о том, как "коварные пиндосы договорились с немцами, чтобы те сдались им, а не русским". Ну и, конечно, продолжая рассказывать про "русского Ивана", который якобы сам вынес на себе всю тяжесть войны – без всяких там "хохлов, пшеков, бульбашей" и других недостойных.

Впрочем, это уже другая история. "Параллельная" или "альтернативная" – называйте, как хотите. Она все равно никогда не была реальной, но именно ее взяли сегодня за основу в государстве Иванов, которые забыли добро, которое делали им тогдашние союзники.

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