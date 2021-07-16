Исполняющий обязанности временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган заявил, что статья Путина – это выдумка. Она оскорбляет украинский народ.
Заметьте "Единый братский народ": Путин не останавливается в попытках переписать историю
Я тоже прочитал статью президента Путина, на которую ссылается уважаемый представитель Украины. Она – как историческая выдумка, так и крайне оскорбительная для украинского народа,
– подчеркнул Донеган.
Позиция Украины во время Постоянного совета ОБСЕ
Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания рассказал странам-участницам о статье Путина. Он отметил, что она содержит фейковые нарративы об Украине.
Цимбалюк обратил внимание на циничную цитату Путина о том, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией"
Дипломат отметил, что Кремль разочарован Украиной. Она "не стремится к этому российскому так называемому партнерству после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего была временно оккупирована и осуществлена попытка аннексии части территории Украины".
Одиозная статья Путина: главное
- Глава Кремля в июле представил свой опус об Украине. Львиная доля материала – это заезженные и давно опровергнутые пропагандистские утверждения и искаженные исторические факты.
- В частности, Путин заявил, что Украину якобы помогли создать большевики, фактически ограбив этим Россию.
- Кроме того, президент страны-оккупанта заявил, что Киеву якобы не нужен Донбасс. Между тем Россия будто бы сделала все, чтобы остановить "братоубийство".
- По словам Путина, "именно советская национальная политика закрепила на государственном уровне положение о 3 отдельных славянских народы: русском, украинском и белорусском".