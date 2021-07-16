Виконувач обов'язків тимчасово повіреного у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган заявив, що стаття Путіна – це вигадка. Вона ображає український народ.
Зауважте "Єдиний братній народ": Путін не зупиняється у спробах переписати історію
Я теж прочитав статтю президента Путіна, на яку посилається шановний представник України. Вона – як історична вигадка, так і вкрай образлива для українського народу,
– наголосив Донеган.
Позиція України під час Постійної ради ОБСЄ
Постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання розповів країнам-учасницям про статтю Путіна. Він зауважив, що вона містить фейкові наративи про Україну.
Цимбалюк звернув увагу на цинічну цитату Путіна про те, що "справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією"
Дипломат зауважив, що Кремль розчарований Україною. Вона "не прагне до цього російського так званого партнерства після того, як Росія розпочала збройну атаку на Україну у 2014 році, у результаті чого було тимчасово окуповано та здійснено спробу анексії частини території України".
Одіозна стаття Путіна: головне
- Очільник Кремля у липні представив свій опус про Україну. Левова частка матеріалу – це заїжджені і давно спростовані пропагандистські твердження та перекручені історичні факти.
- Зокрема, Путін заявив, що Україну нібито допомогли створити більшовики, фактично пограбувавши цим Росію.
- Окрім того, президент країни-окупанта заявив, що Києву начебто не потрібен Донбас. Тим часом Росія нібито зробила усе, щоб зупинити "братовбивство".
- За словами Путіна, "саме радянська національна політика закріпила на державному рівні положення про 3 окремих слов'янських народи: російський, український і білоруський".