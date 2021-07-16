Виконувач обов'язків тимчасово повіреного у справах США в ОБСЄ Джеймс Донеган заявив, що стаття Путіна – це вигадка. Вона ображає український народ.

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Я теж прочитав статтю президента Путіна, на яку посилається шановний представник України. Вона – як історична вигадка, так і вкрай образлива для українського народу,

– наголосив Донеган.

Позиція України під час Постійної ради ОБСЄ

Постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання розповів країнам-учасницям про статтю Путіна. Він зауважив, що вона містить фейкові наративи про Україну.

Цимбалюк звернув увагу на цинічну цитату Путіна про те, що "справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією"

Дипломат зауважив, що Кремль розчарований Україною. Вона "не прагне до цього російського так званого партнерства після того, як Росія розпочала збройну атаку на Україну у 2014 році, у результаті чого було тимчасово окуповано та здійснено спробу анексії частини території України".

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