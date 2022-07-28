"Ты что, идиот": на Черниговщине женщины пристыдили фаната лукашенко

белорусский диктатор александр лукашенко, оказывается, является кумиром для некоторых украинцев. Правда, такая позиция может помочь нарваться на общественное осуждение.

белорусы всячески способствуют российским оккупантам в войне против Украины. Они не прекращают учения рядом с нашей границей, а свою территорию отдали в распоряжение врага, благодаря чему он осуществляет ракетные обстрелы мирных украинских городов с территории беларуси.

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Фаната лукашенко на Черниговщине поставили на место

Житель одного из сел Черниговской области в общении с журналисткой "Радио Свобода" решил заявить, что "лукашенко – нормальный мужик". Мол, он "честный, справедливый, и за ним народ". Что касается ракет, прилетающих в мирные украинские города, то белорусский диктатор здесь якобы ни при чем и к этим преступлениям не имеет никакого отношения.

Впрочем, окончить свою оду лукашенко у мужчины не получилось. Стоявшие рядом женщины немедленно сказали ему, что он – идиот, если действительно не осознает роль диктатора в войне против Украины.

Вправление мозгов фаната лукашенко: видео

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