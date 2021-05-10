На днях в соцсетях разразился скандал из-за девушки Насти, которая назвала Крым "прос*анным", а украинцев – быдлом. Девушка за свои слова извинилась, но впоследствии решила вообще "снести" страницу в инстаграме.

Страница Анастасии Константиновой с ником konstanta00 уже не доступна. Именно на ней только недавно девушка размещала слова извинения.

Напомним Дочь одиозного судьи поддержала Басту, назвала украинцев "быдлом", а Крым – "прос*анным", – СМИ

Извинения больше недоступны

Не прошло и суток после скандала, как Настя записала видео, где попросила прощения у всех, кого обидела. Свое предыдущее высказывание о "прос*анном Крыме" она назвала неправильным. Также извинилась "перед тем украинскими гражданами, которых ее слова возмутили и оправдано раздражали".

Такое свое поведение Настя объяснила любовью к творчеству Басты. Впрочем, о его политических взглядах, по словам девушки, она ничего не знала.

Обратите внимание! По информации председателя правления фонда DEJURE Михаила Жернакова, девушка – студентка КНУ имени Шевченко и учится на юрфаке. Активист Сергей Стерненко добавляет: Настя не только дочь судьи, но и работника ГБР, который расследует дела Майдана.

Скандал из-за Насти и Басты: главное