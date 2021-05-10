Скандальная фанатка Басты Настя удалила страницу в инстаграме
На днях в соцсетях разразился скандал из-за девушки Насти, которая назвала Крым "прос*анным", а украинцев – быдлом. Девушка за свои слова извинилась, но впоследствии решила вообще "снести" страницу в инстаграме.
Источник:инстаграм Анастасии Константиновой
Страница Анастасии Константиновой с ником konstanta00 уже не доступна. Именно на ней только недавно девушка размещала слова извинения.
Напомним Дочь одиозного судьи поддержала Басту, назвала украинцев "быдлом", а Крым – "прос*анным", – СМИ
Извинения больше недоступны
Не прошло и суток после скандала, как Настя записала видео, где попросила прощения у всех, кого обидела. Свое предыдущее высказывание о "прос*анном Крыме" она назвала неправильным. Также извинилась "перед тем украинскими гражданами, которых ее слова возмутили и оправдано раздражали".
Такое свое поведение Настя объяснила любовью к творчеству Басты. Впрочем, о его политических взглядах, по словам девушки, она ничего не знала.
Скандал из-за Насти и Басты: главное
- Девушка опубликовала в своих соцсетях сториз с возмущениями и матами
- Она рассказала, что Баста – ее любимый российский исполнитель. То, что украинцы на него набросились и не давали отдохнуть в Киеве, она назвала "дикостью".
- Относительно поездок артиста в оккупированный Крым, Настя отметила, что это ничего не значит.
- В своем спиче девушка назвала Крым "прос*анным", а украинцев – быдлом.
- В соцсетях рассказали: мать девушки – судья Печерского райсуда Кристина Константинова.
- По данным СМИ, Настю ловила патрульная полиция за вождение в нетрезвом состоянии. Впрочем, наказания она избежала в Печерском суде – там, где работает мама.
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