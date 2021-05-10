Днями у соцмережах вибухнув скандал через дівчину Настю, яка назвала Крим "прос*аним", а українців бидлом. Дівчина за свої слова вибачилася, але згодом вирішила взагалі "знести" сторінку в інстаграмі.

Сторінка Анастасії Константинової з ніком konstanta00 вже не доступна. Саме на ній лише нещодавно дівчина розміщувала слова вибачення.

Нагадаємо Донька одіозної судді підтримала Басту, назвала українців "бидлом", а Крим – "прос*аним", – ЗМІ

Вибачення більше недоступні

Не минуло й доби після скандалу, як Настя записала відео, де попросила вибачення у всіх, кого образила. Своє попереднє висловлювання про "прос*аний Крим" вона назвала неправильним. Також вибачилася "перед тим українськими громадянами, яких її слова обурили та виправдано розгнівали".

Таку свою поведінку Настя пояснила любов'ю до творчості Басти. Втім, про його політичні погляди, за словами дівчини, вона нічого не знала.

Зверніть увагу! За інформацією голови правління фундації DEJURE Михайла Жернакова, дівчина – студента КНУ імені Шевченка і навчається на юрфаці. Активіст Сергій Стерненко додає: Настя не лише донька судді, а й працівника ДБР, який розслідує справи Майдану.

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