Пришли в дом Марадоны: фанаты Аргентины ярко отпраздновали выход в финал ЧМ-2022 – фото

Сборная Аргентины без труда прошла Хорватию на путь в финал ЧМ-2022 по футболу. Болельщики первого финалиста Мундиаля ярко отметили успех своей сборной.

Дубль Хулиана Альвареса и "гол плюс пас" от Лионеля Месси вывели Аргентину в финал Мундиаля в Катаре. Предстоит решающая встреча с действующими чемпионами мира французами.

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Невероятно трогательное празднование

После поединка тысячи аргентинских болельщиков наводнили местные улицы родной страны. Счастливые фанаты праздновали выход в финал своей сборной с танцами и песнями. Фанаты пели о третьем титуле чемпионов мира для Аргентины. Ранее это звание сборная из Латинской Америки приобретала в далеких 1977/1978 и 1985/1986 годах.

С квадрокоптера люди как муравьи заполонили аргентинские улицы.



Фанаты Аргентины отпраздновали выход в финал ЧМ-2022 / Фото YC Sports

Был в этом ярком праздновании символический момент. Аргентинские болельщики собрались у дома легенды национальной команды Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября 2020 года. Фанаты посвятили этот успех нынешней сборной на ЧМ-2022 обладателю "руки бога".



Болельщики после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022 / Фото YC Sports

Интересно, что в этот момент нынешний владелец дома бывшего футболиста был дома и открыл двери для болельщиков сборной Аргентины, которые смогли увидеть своими глазами, где жил культовый аргентинский футболист.

18 декабря определится, сможет ли Аргентина получить третий титул ЧМ, или французы проведут успешную защиту титула чемпионов мира. Начало ключевого матча в 17:00 (по Киеву).

Франция по пути к финалу одолела главную сенсацию Мундиаля в Катаре – Марокко (2:0).