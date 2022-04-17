""Фашистская посудина с буквой Z": пророчество о крейсере "Москва" увидели в советском мультике

Российская мультипликационная компания "Союзмультфильм" удаляет мультфильм "Сокровища затонувших кораблей". Все потому, что в нем пользователи сети увидели пророчество об уничтоженном крейсере "Москва".

Мультфильм был выпущен в 1973 году. В нем фигурирует и "Нептун", и символика русской армии. Правда, там ее называют фашистской, сообщает 24 канал.

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Какое пророчество было в мультфильме

По сюжету трое детей из пионерского лагеря отправились на поиски затонувшего корабля, чтобы помочь мальчику по имени Мваба и детям из его страны. Отправились они на подлодке с названием "Нептун".

Во время поисков дети обнаружили затонувший корабль, на котором видна надпись "Z 29". И здесь один из героев выдает, что это фашистский символ, потому что именно фашисты обозначали свои эсминцы этим символом.

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Напомним, тот самый крейсер "Москва", который послали украинские защитники на острове Змеиный еще 24 февраля, отправили "в подводное плавание" 2 украинские ракеты "Нептун".

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