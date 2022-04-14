Как фашисты: россияне бросают принудительно вывезенных из Мариуполя украинцев на Дальний Восток

Кремлевское командование отдало приказ заселять наиболее депрессивные регионы России увезенными с территории Украины людьми. Фактически захватчики планируют отправлять украинцев в своеобразную высылку.

Российские военные преступники, по данным источников 24 канала в спецслужбах, рассматривают несколько вариантов расселения украинцев. В Кремле хотят либо распылить жителей Мариуполя на Дальнем Востоке и на Кавказе, либо создать для них своеобразные концлагеря.

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Фактически действия россиян в отношении похищенных жителей портового города – смесь политики фашистов и СССР при Сталине.

Используют риторику нацистов

На той части полностью уничтоженного Мариуполя, который сейчас контролируют пророссийские боевики, кадыровцы и армия России, действуют сводные группы, отлавливающие гражданское население.

Людей принудительно загоняют в автобусы, после чего увозят в оккупированный Чистяков (бывший Торез). При этом всем обещают проживание в России с лучшими условиями.

Там работает что-то вроде фильтрационного лагеря. Военные преступники определяют, являются ли люди "благонадежными", после чего отправляют проукраинское население на допросы.

Все остальные гражданские направляются в разные регионы России, в частности – в Заполярье, Чечню, Ингушетию и Дагестан, но призывают заселять Дальний Восток.

Для того чтобы украинцы соглашались на переезд в один конец у города, где нет никаких условий для комфортного существования, россияне распространяют среди принудительно переселенных пропагандистские листовки. В них указано, что Дальний Восток "ждет всех в рамках госпрограммы переселения соотечественников из-за границы".

Всем, кто согласится уехать в сотне километров от разрушенного россиянами дома, обещают 170 тысяч рублей подъемными, сертификат на 600 тысяч на жилье, а также ускоренное получение паспорта с двуглавой курицей. Кроме того, захватчики призывают людей ипотекой с низкой ставкой, а также предоставлением 1 гектара земли.



Открытки, которые раздают жителям Мариуполя в ОРДО / Фото источников 24 канала

Сами бывшие жители разбомбленного Россией города говорят, что отношение к ним со стороны российского военного руководства очень похоже на отношение фашистов к людям из Совка. В лицо оккупанты рассказывают о "будущей счастливой жизни", но в Чистякове даже не могут нормально накормить.

Кроме того, украинцы обратили внимание, что пропагандистские листовки несколько похожи на те, которые распространяли нацисты в Киеве. Фашисты также говорили о "хорошей жизни" в Германии и призывали добровольно переселяться для работы на оборонных предприятиях.



Открытки, которые распространяли фашисты во время оккупации Киева / Фото из соцсетей

Кроме переселения на Дальний Восток, украинцев перебрасывают в Ингушетию, Дагестан и Чечню. Москва собирается внедрять посреди принудительно вывезенных людей политику тотальной русификации. При этом рассматриваются и варианты, когда всех вывезенных будут отправлять в высылку.

Могут создавать концлагеря

Одной из версий, что делать с жителями Мариуполя на столе у ​​Путина – создание в Сибири концлагерей для украинцев. Согласно оценке высшего военно-политического командования России, принудительно переселенные в большинстве своем относятся к России враждебно.

В таком случае использование безвозмездной рабочей силы в плохо обустроенном регионе Путин рассматривает как исправительные работы. Кроме того, с помощью рабского труда россияне хотят поскорее сломать наших граждан психологически. Минусом подобной тактики оккупанты считают концентрацию большого количества украинцев в одном месте, ведь содержать их нужно под охраной. В Москве ужасно боятся даже гражданских украинцев, город которых был уничтожен русской армией.