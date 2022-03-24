Фашизация, Путин: где же вы были 8 лет назад после захвата Крыма

Несколько лет среди российских интеллектуалов шел спор о роли Путина и о будущем России. Абсолютное большинство считало его едва не миссией, а тех, кто видел в режиме Путина признаки фашизма, называло маргиналами. В итоге именно последние оказались правы, а большинство стало соучастниками преступления.

Против ветра

Спор был очень простой – с одной стороны интеллектуальное российское большинство со значительным влиянием не только внутри нашей страны, но и во всем мире, утверждала, что кучка радикалов пытается столкнуть Россию с пути постепенной эволюции. И если резко действовать, если толкать паровоз истории и настаивать на революционных переменах, то тогда к власти в России придут страшные националисты, фашисты, а Путин - это наша единственная надежда.

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Мы утверждали ровно обратное: мы говорили, что фашизм в Россию придёт именно с Путиным, что именно Путин является протофашистом, который, получив власть и безнаказанность, рано или поздно приведёт Россию к полной тотальной фашизации. И делая поправку на то, что на Западе была и коррупция, и Путин приложил все усилия для покупки услуг западных политиков-бизнесменов, для многих на Западе мнение таких как я, было мнением радикальным.

Когда вышла моя книга Winter is coming в 2015 году, она была встречена истеблишментом в целом прохладно. Это сейчас они говорят, что надо было слушать Каспарова, потому что в этой книге всё было написано: о том, что аннексия Крыма – это всего навсего первый шаг по пути переустройства всей карты Европы и понятно, что остальная Украина также будет объектом путинских вожделений.

Но это все шло против общего дискурса о том, что на самом деле лучше вести с Россией нормальные отношения, несмотря на издержки и перекосы. И такая позиция поддерживалось российской интеллигенцией.

Сейчас начинают голоса раздаваться: фашизация, Путин. А где вы были 15 лет назад, где вы были 10 лет назад, 8 лет назад после аннексии Крыма?

Сделка с дияволом

У меня как-то была полемика с Хайко Маасом, бывшим министром иностранных дел Германи, когда Россию снова приняли в Совет Европы.

Выступая категорически против, я написал ему открытое письмо в немецких СМИ. Его ответ: а нас же просят российские общественные организации, все эти НКО, все эти правозащитники. Это так важно, чтобы Россия была в Совете Европы, потому что в противном случае российские граждане потеряют доступ к ЕСПЧ.

То есть огромное количество людей, находившихся на западных грантах, были связаны с западными институтами, государственными и частными, они все были в деле, все говорили о том, что в России есть проблемы, но не надо перегибать палку.

Сейчас все эти бесконечные дискуссии кончились, но все те кто говорил про "гибридный режим" в России, про "малые дела" на самом деле подыгрывали Путину.

Это были споры, в которых и покойный Боря Немцов, и я, и наши немногие единомышленники, всегда были были в оглушительном меньшинстве. Нас называли радикалами, потому что мы "хотели столкнуть Россию с пути эволюции, мы не видели на самом деле перспектив".

Мы же говорили о том, что каждый день приближал Россию к катастрофе, потому что каждый день путинские вожделения росли, он набирался сил.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: