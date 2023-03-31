Гитлер радуется в аду

Придворный кабалист Холуев в своем эпическом полотне "Жизнь святого Владимира Таврического" доверил ему ключевую роль личного психоаналитика Владимира Путина, по выражению лица читающего геостратегические замыслы агрессора.

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Визионер и обладатель сакрального знания о нашем ближайшем будущем Прилепин не мог не поделиться им с простыми смертными и немедленно начал глаголом жечь сердца людей. И не только глаголом, но и самым важным в безграмотной России искусством – видеоклипом с песней в стиле рэп.

Фашистский штурмовик (в авторском исполнении самого креативника) в течение 3 минут игрового времени сладко мечтает, как он будет похищать, пытать, убивать национал-изменника с явными признаками неарийской внешности.

Дедушка Адольф с умилением потирает ручки в аду. Спустя 70 лет после военного разгрома III Рейха гитлеровские идеи победили в вставшей с колен путинской России. Прилепин и его молодые друзья, спустившиеся с Карпатских гор, настоящие арийцы. Они беспощадны к врагам "русского мира" и завершат начатое фюрером великой Германии дело окончательного решения национал-предательского вопроса.

Трехминутный клип очень красноречив. Он много говорит не только об убеждениях автора, но и о психотипе его личности.

Во-первых, как и большинство фашистов, лирический герой Прилепина – трусливая тварь. На расправу с загнанным в лесу несчастным худым юношей этот откормленный самодовольный бык уходит не один, а с двумя патриотическими мордоворотами.

Сам Прилепин также предусмотрителен в его борьбе с "украинским фашизмом". Со своим коллегой Шаргуновым в 2014 году они заразили имперским безумием, а затем отправили насмерть на Донбасс сотни молодых людей. Однако сами при этом предпочитают бороться исключительно в комфортных телевизионных шоу и литературных салонах. Ну и теперь еще, лихо расправляясь в клипах с безоружными национал-предателями. Смерть на миру красна для других россиян, но только не для Путина и Прилепина – вождей и идеологов "русского мира".

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Во-вторых, этих трех минут достаточно, чтобы убедиться, что любимец Путина и Холуева как художник, мягко говоря, отнюдь не Лени Рифеншталь. Созданный актером, писателем, музыкантом "художественное произведение" – это мрачное провинциальное дерьмо.

Как в России к власти могут прийти фашисты

Но гораздо больше чем о Прилепине этот "шедевр" говорит о путинской дзюдохерии.

Все эти 15 лет ее становления я упорно и бесполезно боролся с комплексом "Гершензона-Радзиховского" нашей "либеральной элиты", призывавшей благословлять власть, которая своими штыками и телеканалами защищает нас от ярости народной. Мол, в случае ее падения и возникновения конкурентной политической среды к власти, якобы, придут настоящие фашисты. Я убеждал, что прийти к власти, получив большинство на свободных выборах, фашистам в России невозможно.

Этого не смогли, вопреки распространенному историческому заблуждению, даже немецкие нацисты. На последних свободных выборах в Рейхстаг в 1932 году начался откат НСДАП (33%). Не массы привели Гитлера к власти в январе 1933 года, а сговор элит.

А вот теперь спросим себя: что должны сделать фашисты в России, чтобы прийти к власти, не победив на свободных выборах, а в результате внутренней эволюции путинского режима, сговори его "элит"? Легче ли это задача или сложнее?

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На мой взгляд, гораздо легче. Им не придется в этом случае убеждать 50 миллионов избирателей. Достаточно убедить 3-4 мерзавцев из ближнего круга национального лидера. А их убеждать не нужно. Они и сами давно уже уверенно борются с "ограбившими страну еврейскими олигархами" за свои, как услужливо разъяснил придворный фашист Александр Дугин, православные "опричные паи".

Им просто нужно подсказать, что в нарастающей атмосфере системного кризиса воровской власти единственный для них способ сохранить свои миллиардные паи – стать на путь откровенной нацистской диктатуры. Для такой диктатуры не требуется поддержки большинства. Вполне достаточно силовых структур, телевидения и энтузиазма 2 – 3 миллиона рядовых исполнителей. И то, и другое, и третье у них уже есть. Под тоталитарным прессом большинство будет растеряно и пассивно. Тем более что за всеми сразу не придут.

Выгодные марионетки

Я был прав. Так и происходит сейчас. Откровенные фашисты Прилепин, Дугин, Проханов коллекционировались как резервные маргинальные фигуры в сурковских конюшнях, казалось бы, без всякого шанса оказаться в политическом мейнстриме. Но когда в 2014 году режим ввязался в маленькую победоносную операцию по братскому расчленению Украины, фашисты неизбежно требовались для ее идеологического обеспечения. Их бросили в прайм-тайм телевизионного пространства, ввели в круг доверенных холуев вождя. И сегодня они уже активно формируют политическую повестку дня.

Своим прорывным революционным клипом Прилепин справедливо и тактично указывает национальному лидеру на растущий когнитивный диссонанс между его истинно арийской внешней политикой сбора исконных русских земель и расширения границ "русского мира" и пока мягкой внутренней политикой по отношению к генетически безнадежным.

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Какой глубокий человек этот Прилепин! Кого можно поставить рядом с ним в "гей-Европе"? Размахивая дополнительной хромосомой духовности, он требует уничтожения миллионов неполноценных унтерменш. Зрительно демонстрируя при этом свою готовность лично возглавить и осуществить "спецоперацию национальной очистки".

Не дожидаясь открытия Нюрнбергского процесса, он уже задокументировал свои искренние свидетельства. Шеф-редактор "Свободная Пресса" и нацист-самородок сознательно выбрал себе при путинском дворе роль и судьбу российского Юлиуса Штрайхера.