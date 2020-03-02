Фашизм не пройдет: Рабинович требует праздновать 9 мая

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович снова поднял тему празднования девятого мая. Депутат отметил, что украинцев хотят заставить праздновать дни рождения "фашистов", а также вернуться в "мракобесие нацизма".

Во время согласительного совета народный депутат отметил, что "наши герои – это воины советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину".

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По мнению нардепа от ОПЗЖ, нужно чествовать воинов советской армии, а не "ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спины людей". По словам политика, большинство граждан Украины знают цену фашистским идеям.

Вам кажется, что победа будет за вами, но и Гитлер думал, что победа будет за ним. Увидите, где будет правда. Фашизм в Украине не пройдет,

– отметил Рабинович.

Депутат отметил, что обращается к "нормальным людям в Верховной Раде, в этом зале", и призвал остановить фашизм, а также ввести в действие норму уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма.

Наши деды в 1945 году. Я надеюсь, что мы будем праздновать 2020 год как еще один праздник – год освобождения Украины от фашизма,

– отметил Рабинович.

В завершение своей речи он объявил "музыкальную паузу" и включил всем присутствующим советскую песню "Священная война". Однако председатель парламента Дмитрий Разумков таки выключил микрофон Рабиновичу.

Как отмечают 8-9 мая в Украине?В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

Напомним, что 17 февраля 2020 года депутат от ОПЗЖ объявил, что хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.

Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео