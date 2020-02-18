Ему надо, так пусть и едет на парад в Москву, – Арахамия о скандальном заявлении Рабиновича
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия резко осудил заявление депутата Вадима Рабиновича. Говорится про скандальную инициативу нардепа ОПЗЖ отправить официальную делегацию от Украины на парад в Москву по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
Об этом глава фракции "Слуга народа" рассказал в эксклюзивном комментарии журналистам 24 канала. По словам Арахамии, позиция фракции "Слуги народа" не существенно отличается от его собственной.
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Это просто насмешка над государством. Ему надо, то пусть сам и едет. Приобщать к этому всю страну – позорно,
– подчеркнул Арахамия.
Он также добавил, что подобных разговоров внутри фракции даже не было.
В то же время депутат "Слуги народа" Святослав Юраш уверен, что Рабинович имеет право инициировать подобные предложения. По его словам, за это Рабиновича будут судить его же избиратели.
В то время, когда Крым и Донбасс оккупирует РФ, разве это резонно? Я считаю, что это категорически недопустимо,
– подчеркнул нардеп.
Что известно о скандальном предложении Рабиновича
Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне.
На согласительном совете парламента Вадим Рабинович заявил, что "отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы все должны стоять рядом".
Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву: видео
Справка. В прошлом году на парад в Москву приехали 30 представителей разных стран, среди которых Вьетнам, Зимбабве, Сербия, Китай, Куба и другие. На этот парад отказались ехать даже Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.
Что известно о Вадиме Рабиновиче: основное
- Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" имеет открытую пророссийскую позицию.
- Категорически отказывается общаться на украинском языке в Верховной Раде.
- Согласно исследованию VoxUkraine, занимает 1 место среди политиков, которые часто манипулируют или обманывают.
- Постоянно прогуливает заседания Рады, а в ноябре 2019 года ни разу не явился на голосование в парламент.
- Официально нардеп не владеет ни одной недвижимостью, зато все имения и элитная земля задекларированы на его жену Ирину.
- Является фигурантом ряда антикоррупционных расследований, где обвинялся в нарушении требований финансового контроля и незаконном обогащении.