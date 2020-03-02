Фашизм не пройде: Рабінович вимагає святкувати 9 травня

Один із лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович знову порушив тему святкування дев'ятого травня. Депутат зазначив, що українців хочуть змусити святкувати дні народження "фашистів", а також повернути в "мракобісся нацизму".

Під час погоджувальної ради народний депутат зазначив, що "наші герої – це воїни радянської армії, які визволили від нацизму Європу, звільнили від фашизму України".

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На думку нардепа від ОПЗЖ, потрібно вшановувати воїнів радянської армії, а не "ваших фашистських прихвостнів, які стріляли в спини людей". За словами політика, більшість громадян України знають ціну фашистським ідеям.

Вам здається, що перемога буде за вами, але і Гітлер думав, що перемога буде за ним. Побачите, де буде правда. Фашизм в Україні не пройде,

– наголосив Рабінович.

Депутат зазначив, що звертається до "нормальних людей у Верховній Раді, в цьому залі", і закликав зупинити фашизм, а також ввести в дію норму кримінального кодексу про переслідування за пропаганду фашизму.

Наші діди в 1945 році. Я сподіваюся, що ми будемо святкувати 2020 рік як ще одне свято – рік визволення України від фашизму,

– зазначив Рабінович.

На завершення своєї промови він оголосив "музичну паузу" і увімкнув усім присутнім радянську пісню "Священна війна". Однак голова парламенту Дмитро Разумков таки вимкнув мікрофон Рабіновичу.

Як відзначають 8-9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, що 17 лютого 2020 року депутат від ОПЗЖ оголосив, що хоче, аби Верховна Рада делегувала депутатів на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Рабінович пропонує відправити українську делегацію на парад до Москви: відео