Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Одесса INFO". На опубликованном видео можно заметить, что многие люди снимали это явление на телефон.
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Что известно о фата-моргане в Одессе
В сети появились кадры редкого оптического явления фата-моргана, которое наблюдали в Черном море.
На видео, снятом в Одессе, видно несколько гражданских судов, которые входят в порт, или находятся на рейде, и кажется, будто они поднялись в воздух, оторвавшись от воды.
Фата-моргана в Одессе: смотрите видео
Многие люди, находившиеся на берегу, снимали это явление на свои телефоны. В то же время чайки, кружившие вокруг кораблей, лишь добавляли сказочного эффекта картине.
Как возникает фата-моргана
Фата-моргана – это редкое оптическое атмосферное явление, которое является особой формой миража. Оно возникает из-за преломления света, когда разные слои воздуха имеют значительно разные температуры, создавая искаженные изображения объектов.
Это явление часто наблюдается на водных пространствах, в частности на морях или озерах, и может выглядеть как поднятые или "плавающие" в воздухе объекты, например, корабли или острова.