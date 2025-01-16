Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Одесса INFO". На опубликованном видео можно заметить, что многие люди снимали это явление на телефон.

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Что известно о фата-моргане в Одессе

В сети появились кадры редкого оптического явления фата-моргана, которое наблюдали в Черном море.

На видео, снятом в Одессе, видно несколько гражданских судов, которые входят в порт, или находятся на рейде, и кажется, будто они поднялись в воздух, оторвавшись от воды.

Фата-моргана в Одессе: смотрите видео

Многие люди, находившиеся на берегу, снимали это явление на свои телефоны. В то же время чайки, кружившие вокруг кораблей, лишь добавляли сказочного эффекта картине.