Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Одеса INFO". На опублікованому відео можна помітити, що багато людей знімали це явище на телефон.
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Що відомо про фата-моргану в Одесі
В мережі з'явилися кадри рідкісного оптичного явища фата-моргана, яке спостерігали в Чорному морі.
На відео, знятому в Одесі, видно кілька цивільних суден, які входять в порт, або перебувають на рейді, і здається, ніби вони піднялися в повітря, відірвавшись від води.
Фата-моргана в Одесі: дивіться відео
Багато людей, що знаходилися на березі, знімали це явище на свої телефони. Водночас чайки, що кружляли навколо кораблів, лише додавали казкового ефекту картині.
Як виникає фата-моргана
Фата-моргана – це рідкісне оптичне атмосферне явище, яке є особливою формою міражу. Воно виникає через заломлення світла, коли різні шари повітря мають значно різні температури, створюючи спотворені зображення об'єктів.
Це явище часто спостерігається на водних просторах, зокрема на морях чи озерах, і може виглядати як підняті або "плаваючі" в повітрі об'єкти, наприклад, кораблі чи острови.