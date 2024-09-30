ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа

Израиль ликвидировал командующего ХАМАС в Ливане Фатеха Шерифа. Произошло это в ночь на 30 сентября.

Он погиб в результате израильского "точного" авиаудара. Об этом сообщили в Силах обороны Израиля.

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Шериф координировал работу ХАМАС в Ливане с "Хезболлой"

В ЦАХАЛ сообщили, что Фатех Шериф был ответственным за координацию деятельности ХАМАС в Ливане с ливанской группировкой "Хезболла". Он также занимался наращиванием сил ХАМАС в стране, вербовкой оперативников и закупкой оружия.

Также по данным израильского военного командования, ликвидированный командующий ХАМАС был членом профсоюза учителей Агентства ООН по делам палестинских беженцев.

Ливанские СМИ утверждают, что Фатех Шериф погиб во время атаки на лагерь беженцев Аль-Бас, расположенный в южном ливанском городе Тир.

Армия обороны и Служба безопасности Израиля будут продолжать действовать против любого, кто представляет угрозу для гражданского населения государства Израиль,

– добавили в ЦАХАЛ.

К слову, предполагают, что вторжение Израиля в Ливан может начаться уже на этой неделе. ЦАХАЛ проводит рейды на юге Ливана, собирает разведданные и проводит разведывательные операции, готовясь к возможному наземному наступлению.