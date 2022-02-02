ФБР просит участников Олимпиады не пользоваться смартфонами из-за угрозы кибератак

Федеральное бюро расследований США призвало участников Олимпиады-2022 отказаться от личных смартфонов. Все из-за угрозы кибератак со стороны китайских властей.

Как сообщает издание, ФБР призвало спортсменов и гостей Олимпийских игр в Пекине оставить свои смартфоны дома. Вместо них советуют использовать временные.

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Китай может устроить кибератаки

В Бюро возникли опасения, что на смартфоны могут попасть программы-требователи, другое вредоносное программное обеспечение, а также вирусы-шпионы.

ФБР уточняет, что пока неизвестно ни об одной конкретной угрозе. Впрочем, уверяет, что национальные комитеты других стран также рекомендовали своим спортсменам опасаться киберугроз.

Особое предостережение возникает из-за того, что спортсмены и гости, которые едут в Пекин, должны скачать специальное приложение для мониторинга случаев коронавируса.

По данным Citizen Lab, китайское приложение опасно, поскольку получает доступ к личным данным, а уязвимость в шифровании позволяет третьей стороне получить доступ к документам, аудио и другим файлам на смартфонах. Китай отвергает какие-либо обвинения.

Олимпиада-2022: