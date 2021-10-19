Сотрудники ФБР вошли в дом российского олигарха в США. Дерипаску считают человеком из окружения главы Кремля Владимира Путина.
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Обыски у Дерипаски
Федеральные агенты 19 октября пришли с обысками в дом Дерипаски в Вашингтоне. Правоохранители никого не пускают в дом российского олигарха. В ФБР отметили, что проводят "следственные действия", однако не назвали никаких деталей.
По информации Washington Post, дом Дерипаски в Вашингтоне имеет площадь более 2100 квадратных метров. Он расположен в 1,5 километрах от посольства России и неподалеку Военно-морской обсерватории США. В нем есть 7 спальных комнат, полы из итальянского мрамора и люстра, которая когда-то якобы висела в Парижской опере.
В доме Дерибаски ФБР проводит обыски: смотрите видео
Что известно об олигархе Олеге Дерипаске
- Миллиардер и нефтяной король Олег Дерипаска известен близкими связями с Путиным. Команда оппозиционера Алексея Навального выяснила, что родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями Дерипаски. Лавров за это лоббирует интересы предпринимателя.
- Министерство финансов США внесло олигарха в список из 36 физических и юридических лиц, в отношении которых в апреле 2018 года ввели санкции США.
- Дерипаске, как и раньше, закрыт въезд в Соединенные Штаты, его активы в стране заморожены, а американским гражданам запрещено вести с ним бизнес.