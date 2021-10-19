Сотрудники ФБР вошли в дом российского олигарха в США. Дерипаску считают человеком из окружения главы Кремля Владимира Путина.

Читайте также Лавров живет за счет олигарха Дерипаски и везде катает свою любовницу – расследование

Обыски у Дерипаски

Федеральные агенты 19 октября пришли с обысками в дом Дерипаски в Вашингтоне. Правоохранители никого не пускают в дом российского олигарха. В ФБР отметили, что проводят "следственные действия", однако не назвали никаких деталей.

По информации Washington Post, дом Дерипаски в Вашингтоне имеет площадь более 2100 квадратных метров. Он расположен в 1,5 километрах от посольства России и неподалеку Военно-морской обсерватории США. В нем есть 7 спальных комнат, полы из итальянского мрамора и люстра, которая когда-то якобы висела в Парижской опере.

Обратите внимание! После информации об обысках у Дерипаски, как пишут " РИА Новости", акции российской алюминиевой компании "Русал", учредителем которой является олигарх, упали более чем на 6%.

В доме Дерибаски ФБР проводит обыски: смотрите видео

Что известно об олигархе Олеге Дерипаске