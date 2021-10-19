Співробітники ФБР увійшли в будинок російського олігарха у США. Дерипаску вважають людиною з оточення глави Кремля Володимира Путіна.

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Обшуки у Дерипаски

Федеральні агенти 19 жовтня прийшли з обшуками до дому Дерипаски у Вашингтоні. Правоохоронці нікого не пускають в будинок російського олігарха. У ФБР зазначили, що проводять "слідчі дії", однак не назвали жодних деталей.

За інформацією Washington Post, будинок Дерипаски в Вашингтоні має площу понад 2 100 квадратних метрів. Він розташований на відстані у 1,5 кілометра від посольства Росії та неподалік Військово-морської обсерваторії США. У ньому є 7 спальних кімнат, підлоги з італійського мармуру і люстра, яка колись нібито висіла в Паризькій опері.

Зверніть увагу! Після інформації про обшуки у Дерипаски, як пишуть "РИА Новости", акції російської алюмінієвої компанії "Русал", засновником якої є олігарх, впали більш ніж на 6%.

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