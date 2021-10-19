Співробітники ФБР увійшли в будинок російського олігарха у США. Дерипаску вважають людиною з оточення глави Кремля Володимира Путіна.
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Обшуки у Дерипаски
Федеральні агенти 19 жовтня прийшли з обшуками до дому Дерипаски у Вашингтоні. Правоохоронці нікого не пускають в будинок російського олігарха. У ФБР зазначили, що проводять "слідчі дії", однак не назвали жодних деталей.
За інформацією Washington Post, будинок Дерипаски в Вашингтоні має площу понад 2 100 квадратних метрів. Він розташований на відстані у 1,5 кілометра від посольства Росії та неподалік Військово-морської обсерваторії США. У ньому є 7 спальних кімнат, підлоги з італійського мармуру і люстра, яка колись нібито висіла в Паризькій опері.
У будинку Дерибаски ФБР проводить обшуки: дивіться відео
Що відомо про олігарха Олега Дерипаску
- Мільярдер і нафтовий король Олег Дерипаска відомий близькими зв'язками з Путіним. Команда опозиціонера Олексія Навального з'ясувала, що родичі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова користуються приватними літаками, будинками та готелями Дерипаски. Лавров за це лобіює інтереси підприємця.
- Міністерство фінансів США внесло олігарха у список з 36 фізичних та юридичних осіб, проти яких у квітні 2018 року запровадили санкції США.
- Дерипасці, як і раніше, закритий в'їзд у Сполучені Штати, його активи в країні заморожені, а американським громадянам заборонено вести з ним бізнес.