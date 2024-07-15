ФБР расследует покушение на Трампа как внутренний теракт
Источник:New York Times
Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство и как возможный внутренний террористический акт.
Отмечают, что на этом этапе расследования в ФБР считают, что нападавший на Трампа действовал самостоятельно.
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"Мы расследуем это как покушение на убийство, а также как потенциальный внутренний террористический акт", – сказал Роберт Уэллс, исполнительный помощник директора отдела национальной безопасности ФБР.
По словам представителя ФБР, контртеррористический отдел и уголовный отдел работают совместно, чтобы определить мотив покушения.
Причастность других лиц устанавливают
Они продолжают выяснять, связан ли с атакой предварительный сговор нескольких лиц. Правоохранители исследуют мобильный телефон нападавшего. Они также нашли простое взрывное устройство в машине Крукса. Второе подозрительное устройство обнаружили во время обыска у него дома, оба передали на экспертизу.
Комментируя установление личности стрелка, представитель Федерального бюро расследований отметил, что ведомство еще должно провести дополнительное расследование.
Что известно о нападавшем
- Отец нападающего законно приобрел полуавтоматическую винтовку типа AR-15, из которой парень стрелял в Трампа. Впрочем, неизвестно, дал ли отец сыну оружие самостоятельно, или он взял его без разрешения.
- Доказательств нарушений психического здоровья у стрелка не обнаружили. Крукс не оставил ни одной записки, которая могла бы объяснить его мотивы.