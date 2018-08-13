ФБР уволило своего агента из-за предвзятого отношения к Трампу

Федеральное бюро расследований уволило агента Питера Строка из-за частной переписки двухлетней давности. Слова агента, по мнению его коллег, выражают предвзятое отношение к нынешнему президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет The Washington Post.

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Как пишут в издании, в августе 2016 юрист ФБР Лиза Пейдж, с которой у агента Строка был роман, спросила в ходе переписки со своим любовником, станет ли Трамп президентом.



"Нет. Мы его остановим", – ответил ей Строк.



В Федеральном бюро расследований решили, что это сообщение демонстрирует предвзятость Строка относительно Трампа, а также – готовность агента повлиять на перспективы его победы в выборах.



Строк извинился за этот инцидент, а также подчеркнул, что никоим образом не пытался повлиять на ход американских выборов.



Известно, что агент Строк входил в команду специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в выборы в США. После того, как стало известно о переписке Строка и Пейдж в 2016 году его отстранили от расследования.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР и Министерство юстиции США сговорились и разработали и воплощали специальную программу, только чтобы не допустить его победы на президентских выборах в 2016 году.